Due operazioni in poche ore e il rientro a casa, Loredana muore il giorno dopo a Ragusa





Una tragica vicenda ha colpito la comunità di Sampieri, in Sicilia, dove Loredana Alfano, una donna di 50 anni molto conosciuta per la sua attività di estetista, è deceduta dopo aver subito due interventi chirurgici in poche ore all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. La donna era stata operata il 9 febbraio per l’asportazione di un polipo allo stomaco, ma durante l’operazione si sono verificate complicazioni gravi che hanno portato a un secondo intervento.





Secondo quanto riportato, l’intervento iniziale ha avuto inizio alle 8:30 e si è concluso solo alle 22:20 dello stesso giorno, a causa di una perforazione dello stomaco che ha costretto i medici a intervenire nuovamente. “Intorno alle 17,” ha raccontato la sorella di Loredana, “il dottore ha parlato con il marito e gli ha detto che avevano perforato lo stomaco e dovevano intervenire con una seconda operazione.” Dopo il secondo intervento, la situazione sembrava stabilizzarsi e, dopo un decorso post-operatorio, i medici hanno deciso di dimetterla il 17 febbraio.

Tuttavia, meno di 24 ore dopo il ritorno a casa, Loredana ha iniziato a sentirsi male. Nella serata del 18 febbraio, è deceduta improvvisamente, lasciando la famiglia e gli amici nello sconforto. La salma della donna è attualmente custodita presso l’obitorio di Scicli, a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrebbe disporre un’autopsia per chiarire le cause della morte.

La notizia della sua morte ha suscitato grande preoccupazione tra i familiari e la comunità, portando a una richiesta di indagini approfondite. Sia i Carabinieri che la direzione sanitaria dell’Asp di Ragusa stanno conducendo accertamenti per valutare eventuali responsabilità e mancanze durante la degenza di Loredana in ospedale. La sorella ha espresso il dolore della famiglia e la necessità di fare chiarezza: “È stata dimessa martedì 17 febbraio intorno alle 20 dopo un decorso non facile, e neanche 24 ore dopo ci ha lasciato.”

Le indagini si concentreranno sul nesso tra la morte di Loredana e le complicazioni emerse durante gli interventi chirurgici. La comunità di Sampieri è rimasta scossa dalla notizia, e molti residenti hanno espresso il loro cordoglio per la perdita di una figura così amata e rispettata. Loredana era conosciuta per il suo lavoro e il suo impegno nel sociale, e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra coloro che la conoscevano.

La direzione dell’ospedale di Ragusa ha annunciato che collaborerà pienamente con le autorità per fare chiarezza su quanto accaduto. Le indagini potrebbero portare a una revisione delle procedure operative e a un’analisi delle pratiche di sicurezza per prevenire simili incidenti in futuro.

Mentre la comunità si unisce nel lutto, la famiglia di Loredana spera che le indagini possano portare a risposte chiare e giustizia per la loro perdita. La situazione mette in luce l’importanza della trasparenza nei processi sanitari e della responsabilità delle strutture mediche nel garantire la sicurezza dei pazienti.

In attesa di ulteriori sviluppi, la memoria di Loredana Alfano continuerà a vivere nei cuori di coloro che l’hanno conosciuta e amata. La sua storia è un promemoria della fragilità della vita e della necessità di un’assistenza sanitaria di qualità e attenta alle esigenze dei pazienti.



