Incendio fatale causato da una friggitrice ad aria: morti papà e bimba di 11 anni





Una tragedia si è consumata nelle prime ore del mattino di mercoledì 18 febbraio a Grimoldby, una località nei pressi di Louth, in Inghilterra, dove un incendio devastante ha portato alla morte di un uomo di 45 anni e della sua figlioletta di appena 11 anni. L’incendio, che ha avuto origine da una friggitrice ad aria in uso all’interno di un ristorante cinese da asporto, ha anche causato ustioni e ferite ad altre cinque persone, tra cui una donna di 30 anni, attualmente ricoverata in condizioni critiche.





Le fiamme sono divampate improvvisamente, sorprendendo la famiglia che gestiva il ristorante. L’allerta è scattata intorno alle 6 del mattino, ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto, diversi membri della famiglia erano già stati sopraffatti dal fumo e dalle fiamme. Purtroppo, per il padre e la sua bambina non c’è stato nulla da fare.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente, riuscendo a estrarre gli altri cinque feriti dall’edificio in fiamme. Questi sono stati immediatamente assistiti dai sanitari e trasportati in ospedale con ambulanza e elicottero. Fortunatamente, due adulti e due bambini sotto i dieci anni hanno riportato solo ustioni lievi e leggere intossicazioni da fumo. Tuttavia, la donna di 30 anni ha subito ustioni gravissime e le sue condizioni sono critiche.

Secondo le prime indagini condotte dai Vigili del Fuoco, l’incendio è stato causato accidentalmente dalla friggitrice ad aria che era in funzione nel ristorante al piano terra dell’edificio, mentre la famiglia risiedeva al piano superiore. Il capo dei Vigili del Fuoco del Lincolnshire ha dichiarato: “All’arrivo dei primi soccorsi sul posto, le squadre si sono trovate di fronte a un incendio già esteso, che ha tragicamente causato la morte di due persone, lasciandone un’altra in condizioni critiche e ferendone molte altre.” Ha poi aggiunto: “In seguito alle indagini sull’incendio condotte in collaborazione con la polizia del Lincolnshire e con i servizi investigativi antincendio regionali, abbiamo stabilito che l’incendio è stato causato da una friggitrice ad aria che ha incendiato oggetti nelle vicinanze.”

La notizia di questa tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, lasciando molti in stato di shock. Il ristorante, che era un punto di riferimento per molti residenti, è ora teatro di un’indagine approfondita volta a determinare le circostanze esatte che hanno portato a questo tragico evento. Le autorità stanno esaminando i protocolli di sicurezza e le procedure di emergenza per garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni della donna ferita e sulle indagini in corso, la comunità di Grimoldby si stringe attorno alle famiglie colpite da questa tragedia. La perdita di una vita, specialmente quella di una giovane bambina, ha suscitato un’ondata di dolore e solidarietà tra i residenti, molti dei quali stanno organizzando iniziative per sostenere le famiglie coinvolte.

Le autorità locali hanno invitato chiunque abbia informazioni utili sull’incendio a farsi avanti, sottolineando l’importanza di raccogliere dati per evitare futuri incidenti simili. Questo tragico evento mette in evidenza la necessità di una maggiore consapevolezza riguardo alla sicurezza domestica e all’uso di apparecchi elettrici, in particolare in contesti commerciali dove il rischio di incendi può essere maggiore.



