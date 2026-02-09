È morto oggi a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e noto divulgatore scientifico





È con grande tristezza che si annuncia la scomparsa di Antonino Zichichi, uno dei più illustri fisici italiani, avvenuta oggi all’età di 96 anni. Nato a Trapani il 15 ottobre 1929, Zichichi ha dedicato la sua vita allo studio e alla diffusione della fisica, diventando un punto di riferimento nel campo della fisica subnucleare. La sua carriera accademica lo ha visto ricoprire il ruolo di professore emerito di Fisica Superiore presso l’Università di Bologna, dove ha influenzato generazioni di studenti e ricercatori.





La figura di Zichichi è stata caratterizzata da un forte impegno nella divulgazione scientifica. Oltre a condurre ricerche fondamentali, ha sempre cercato di rendere accessibili le sue scoperte e le teorie scientifiche al grande pubblico. La sua passione per la fisica si rifletteva nella sua capacità di spiegare concetti complessi in modo chiaro e comprensibile, contribuendo a diffondere la cultura scientifica in Italia e nel mondo.

Nel corso della sua carriera, Zichichi ha partecipato a numerosi progetti di ricerca di rilevanza internazionale, collaborando con alcuni dei più importanti centri di ricerca scientifica. La sua esperienza e le sue competenze lo hanno portato a essere coinvolto in iniziative significative, come la progettazione e la realizzazione di esperimenti nel campo della fisica delle particelle. È stato anche un attivo promotore della creazione di istituzioni dedicate alla ricerca scientifica, contribuendo a costruire un ambiente favorevole alla crescita della scienza in Italia.

Oltre al suo lavoro accademico, Zichichi era noto per il suo impegno nel promuovere la scienza come strumento di dialogo e comprensione tra culture diverse. Ha spesso sottolineato l’importanza della scienza nel superare le barriere culturali e nel promuovere la pace. La sua visione della scienza come un linguaggio universale ha ispirato molti a considerare la ricerca scientifica non solo come un’attività accademica, ma come un modo per unire le persone.



