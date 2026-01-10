“Ecco la data del voto” Giorgia Meloni sorprende tutti: l’annuncio sul referendum sulla giustizia





La conferenza stampa di inizio anno del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è svolta in un contesto caratterizzato da elevate aspettative e da una serie di questioni di rilevanza istituzionale. A seguito di settimane di intenso confronto politico e di un’agenda governativa di notevole complessità, la Premier ha presentato un bilancio dell’azione esecutiva e ha delineato le prospettive future, adottando un tono che ha saputo alternare fermezza e prudenza, consapevole delle tensioni interne alla maggioranza e del dibattito pubblico in corso.





Durante l’incontro, la Presidente Meloni ha affrontato diverse tematiche di attualità, sottolineando l’importanza di garantire stabilità e continuità all’operato del governo. Le sue risposte hanno frequentemente richiamato l’impegno dell’esecutivo a portare a termine le riforme annunciate, pur mantenendo un’attenta gestione dei potenziali conflitti istituzionali. Un equilibrio, quello rivendicato dalla Premier, che si fonda sul rispetto delle normative vigenti e su un dialogo che, secondo le sue intenzioni, dovrebbe rimanere incentrato sui contenuti.

Nella parte centrale della conferenza stampa, il confronto si è focalizzato su uno dei temi più delicati del momento, relativo ai tempi e alle modalità delle consultazioni popolari. In tale contesto, la Presidente Meloni ha inteso chiarire la posizione del governo, rispondendo alle polemiche e alle accuse di rallentamenti strategici emerse nei giorni precedenti, e fornendo un’indicazione temporale attesa da diverse settimane.

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato che il 22-23 marzo rappresenta la data più ragionevole e probabile per la celebrazione del referendum sulla giustizia. Tale annuncio è stato formulato durante la conferenza stampa di inizio anno. La Presidente ha precisato che la decisione definitiva sarà assunta nel prossimo Consiglio dei Ministri, aggiungendo che la data del 22-23 marzo appare la più probabile e che si sente in grado di confermarla. Ha inoltre osservato la presenza di un intento dilatorio nelle recenti polemiche, sottolineando, tuttavia, l’assenza di un’impasse. L’esecutivo, ha affermato, non ha alcuna intenzione di forzare la legge né di accelerare i tempi. La data, pertanto, sarà anticipata per evitare che la riforma entri in vigore dopo l’elezione del Consiglio Superiore della Magistratura, evento che ne annullerebbe, almeno temporaneamente, gli effetti.

Le dichiarazioni della Presidente Meloni pongono fine a una fase di incertezza e inaugurano un nuovo capitolo del confronto politico. La Premier ha ribadito l’impegno dell’esecutivo a non forzare i tempi né a compromettere le procedure, respingendo l’accusa di manovre tattiche. Il messaggio conclusivo della conferenza stampa è stato chiaro: la questione rimane aperta, ma Palazzo Chigi rivendica trasparenza e rispetto delle regole come principi guida dell’azione governativa, anche in contesti complessi.



