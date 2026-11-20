



La notizia della morte di Elena Buccianti, a 53 anni, è stata diffusa da Eleonora Cottarelli durante una diretta. Il decesso risale alla notte del 19 novembre; l’Hellas Verona ha manifestato sostegno ai familiari.





La scomparsa di Elena Buccianti, moglie del giornalista sportivo Paolo Condò, è stata annunciata in diretta su Sky Sport. Buccianti aveva 53 anni ed è morta improvvisamente nella notte tra mercoledì e giovedì 19 novembre. Lascia il marito e i figli Andrea e Matteo. A comunicarlo è stata Eleonora Cottarelli, conduttrice dell’emittente, che ha espresso a Condò la vicinanza dell’intera squadra di Sky Sport durante una trasmissione. Il giornalista lavora da anni come opinionista della rete.

L’annuncio ha identificato Buccianti come madre di Andrea e Matteo. Cottarelli ha parlato a nome della squadra di Sky Sport, senza riferire cause o altri dettagli sulle circostanze della morte. Le fonti consultate precisano che la scomparsa è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì 19 novembre. Non indicano un luogo preciso, né riportano informazioni mediche o dichiarazioni di Paolo Condò e dei familiari. L’età riferita è 53 anni.

Numerosi attestati di cordoglio sono stati rivolti a Paolo Condò dopo la notizia, anche da esponenti del calcio e del giornalismo. L’Hellas Verona ha affidato il proprio messaggio al sito ufficiale: il club ha incluso Andrea, Matteo e gli altri cari del giornalista nell’abbraccio della famiglia gialloblù. Nel testo la società ha ricordato il ruolo di Condò nel narrare lo Scudetto vinto dall’Hellas Verona, definendolo un amico, e ha concluso con le condoglianze.

Il messaggio del club non aggiunge elementi sulle circostanze della morte e concentra il ricordo sul rapporto con Condò e sulla sua attività professionale. L’Hellas Verona ha esteso il cordoglio ai due figli e a tutti i loro cari. La comunicazione, riportata anche dalla fonte principale, coincide nei punti essenziali con la nota pubblicata sul sito societario. Non sono indicati altri interventi del club né iniziative successive legate alla scomparsa pubblica.

La comunicazione di Sky Sport e quella dell’Hellas Verona sono i messaggi di cordoglio documentati nei materiali consultati. Nel primo caso la notizia è stata data in diretta da Cottarelli; nel secondo la società ha affidato le proprie parole al sito ufficiale. Entrambi i messaggi nominano la famiglia, mentre il club richiama anche il lavoro di Condò sullo Scudetto veronese. Le fonti non attribuiscono dichiarazioni pubbliche a Paolo Condò o ai figli.

Le fonti datano al 19 novembre il decesso, avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì. L’annuncio è stato trasmesso in diretta da Sky Sport e la notizia è stata ripresa dalle fonti consultate il 20 novembre. Tutte identificano Elena Buccianti come consorte di Paolo Condò e madre di Andrea e Matteo; aveva 53 anni. Non precisano dove sia morta, cosa abbia causato il decesso o se vi siano stati aspetti medici rilevanti.

Eleonora Cottarelli ha espresso la vicinanza della squadra dell’emittente al collega. La sua comunicazione ha riferito la morte improvvisa di Buccianti e ha ricordato che era la madre dei figli di Condò. L’Hellas Verona ha rivolto le condoglianze al giornalista, ad Andrea e Matteo e agli altri familiari. Nella nota del club compare anche il riferimento al ruolo di Condò nel racconto dello Scudetto. Non sono riportati altri dettagli sulla vicenda.

Il resoconto resta quindi circoscritto ai fatti comunicati: la morte di Elena Buccianti a 53 anni, la notte del 19 novembre, l’annuncio televisivo di Cottarelli e il messaggio di cordoglio dell’Hellas Verona. I materiali consultati non chiariscono le cause della scomparsa, non indicano un luogo e non riportano informazioni su cerimonie o decisioni della famiglia. Ogni ulteriore particolare non trova conferma nelle fonti disponibili.



