L’autore affida a Facebook un giudizio severo sul giornalista e sulle sue scelte professionali; le accuse restano attribuite a chi le ha pubblicate.





L’autore affida a Facebook un giudizio severo sul giornalista e sulle sue scelte professionali; le accuse restano attribuite a chi le ha pubblicate.





Un post firmato da Mauro Guadagnolo e pubblicato su Facebook contesta gli omaggi rivolti a Corrado Augias dopo la notizia della sua morte. Guadagnolo scrive che il giornalista non gli mancherà e spiega di non voler partecipare alle commemorazioni. Nel testo riconosce ad Augias capacità professionali, cultura e ironia, ma gli attribuisce anche faziosità, opportunismo e ipocrisia. Sono valutazioni dell’autore del post, non fatti accertati dal materiale disponibile. La fonte che lo rilancia lo presenta come un intervento diventato popolare, ma non fornisce dati per misurarne la diffusione né conferme indipendenti sulla notizia del decesso.

Per spiegare la propria accusa, Guadagnolo presenta Augias come legato alla cerchia di la Repubblica e interpreta questa prossimità quale segno di orientamento politico. La collega alla contrapposizione al socialismo e a Bettino Craxi, chiamando in causa Carlo De Benedetti insieme con Eugenio Scalfari. Richiama quindi le immagini satiriche dedicate a Craxi dal quotidiano: lo mostravano con fez e stivali, appeso a testa in basso. Nella stessa argomentazione inserisce il referendum sulla scala mobile, il caso Moro e il compromesso storico. La sua lettura è che la linea editoriale della Repubblica si sarebbe opposta ai socialisti.

Nel post Guadagnolo interpreta anche le reazioni della redazione alla notizia della morte. Afferma che esponenti di primo Piano di la Repubblica, indicando Massimo Giannini ed Ezio Mauro, si sarebbero mobilitati per celebrare Augias. L’autore considera quelle lodi incoerenti con la propria lettura del passato politico del giornalista. Si definisce socialista e dice che, per questo, non intende unirsi a chi ne ricorda soltanto i meriti. Il testo non riporta dichiarazioni dei due giornalisti citati né offre elementi autonomi per verificare la ricostruzione della mobilitazione o il contenuto delle commemorazioni a cui allude.

Un’altra parte dell’intervento riguarda il passaggio di Augias dalla Rai a La7. Guadagnolo sostiene che il giornalista lasciò il servizio pubblico per un compenso triplo e contesta le sue denunce di una Rai condizionata politicamente. Nel medesimo passaggio menziona Fabio Fazio, Lucia Annunziata, Massimo Gramellini, Serena Bortone e Bianca Berlinguer, presentandoli come altri professionisti trasferitisi a La7 dopo aver denunciato una presunta svolta meloniana, autoritaria, di destra e fascista della Rai. Sono affermazioni contenute nel post: la fonte non documenta gli stipendi o le circostanze contrattuali, né verifica le accuse rivolte ai singoli.

Nel post Guadagnolo riferisce che Augias accusò la Rai di nepotismo nel periodo Meloni. Contesta tale rilievo ricordando che la figlia del giornalista lavorava per la Rai come corrispondente, dapprima a Parigi e successivamente a Londra. Il dato viene presentato dall’autore come motivo per mettere in dubbio la coerenza di Augias, senza date, dettagli degli incarichi o modalità selettive. Guadagnolo conclude spiegando di interrompere il discorso per rispetto a chi è scomparso e cita l’espressione latina «parce sepulto». Infine prevede reazioni offensive da parte di persone che, secondo lui, si reputano superiori e bollano come inferiori o fascisti quanti dissentono.

La pagina di DC News riprende il post di Mauro Guadagnolo, presentato come un richiamo agli «altarini» del giornalista, ma non offre verifiche proprie. Il testo fornito consiste nelle parole dell’autore e nelle sue considerazioni su Corrado Augias, Rai, La7, la Repubblica, Bettino Craxi e la figlia del giornalista. Non vengono aggiunti materiali indipendenti capaci di confermare le circostanze descritte o di valutare le accuse. Anche il decesso è menzionato nella cornice della pagina e nel post, senza ulteriori riscontri nel materiale disponibile.

Le valutazioni politiche e personali restano quindi attribuibili a Guadagnolo: non costituiscono, da sole, conclusioni documentate da un’indagine distinta. In chiusura, l’autore afferma che si fermerà, richiamando il rispetto dovuto a chi è morto, senza ritirare il proprio dissenso.



