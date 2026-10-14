Ellie Nesler uccide in tribunale l’uomo che accusava di aver molestato suo figlio: poi crolla tutto





Dopo il suo rilascio nel 1997, Ellie Nesler cercò di restare fuori dai guai, ma la quiete durò poco. Nel 2001 finì di nuovo sotto accusa, questa volta per droga: secondo gli atti, consegnò metanfetamina a un informatore e pochi giorni dopo ne acquistò da lui 10.000 compresse. Anche in quel caso la sua vicenda prese la strada del tribunale, e Nesler finì per dichiararsi colpevole delle accuse legate allo spaccio.





La nuova condanna aggiunse altri sei anni alla sua storia giudiziaria. Mentre Ellie tornava a essere un nome associato ai processi e alle carceri, anche suo figlio William imboccava un percorso altrettanto tragico. Nel giugno del 2004, quando aveva 23 anni, fu accusato di aver rubato attrezzi a David Davis. La vicenda degenerò davanti a tre poliziotti: quando Davis lo affrontò, William lo colpì e venne poi incarcerato per aggressione.

Quell’episodio, però, non fu la fine. Il giorno stesso in cui uscì di prigione, William tornò da Davis e lo aggredì di nuovo. Questa volta lo colpì con estrema violenza alla testa, pestandolo fino a ucciderlo. Davis morì per le ferite riportate, e il caso cambiò natura in modo definitivo: William Nesler fu processato per omicidio di primo grado.

Nel 2005 arrivò la sentenza. William fu condannato a una pena di almeno 28 anni di reclusione, aggiungendo un altro capitolo di sangue alla storia già devastata della famiglia. Per Ellie, intanto, la vicenda del figlio si intrecciava con la sua permanenza in carcere, mentre fuori il suo nome restava legato tanto al gesto compiuto in tribunale quanto alle conseguenze che ne erano seguite negli anni.

Ellie fu liberata l’anno successivo. Il ritorno alla libertà, però, non segnò nessuna vera rinascita. Il cancro che l’aveva già colpita tornò a farsi sentire, e le sue condizioni peggiorarono di nuovo. La donna che anni prima era diventata un simbolo controverso di giustizia privata affrontò così gli ultimi anni della sua vita con un carico di malattia e fallimenti familiari sempre più pesante.

Nei suoi ultimi giorni, Ellie Nesler mostrò un rimorso che non riguardava Daniel Mark Driver. Come avrebbe poi raccontato sua figlia Rebecca al Los Angeles Times nel 2005, Ellie aveva riconosciuto che uccidere Driver poteva aver salvato molti altri ragazzi. Ma quando Rebecca le disse che aveva “salvato molti ragazzi” sparando all’uomo accusato di abusi, Ellie rispose con amarezza: “Sì, ma non sono riuscita a salvare mio figlio.”

Quella frase, rimasta come bilancio finale della sua vita, racchiuse il senso più amaro dell’intera vicenda: una madre che aveva cercato di proteggere William da un uomo che riteneva pericoloso, ma che alla fine aveva visto il figlio precipitare comunque nella violenza e nella condanna. Ellie Nesler morì nel 2008, a 56 anni, mentre William restava in carcere per omicidio.

La storia della famiglia, però, non si chiuse con la sua morte. Rimase come una delle più controverse parabole di giustizia vigilante in America, e il nome di Ellie Nesler continuò a essere affiancato ad altri casi simili, in cui la rabbia privata si scontrò con il sistema legale e ne uscì solo ulteriore distruzione.

Il nome di Ellie Nesler rimase però inseparabile anche dall’altra storia che aveva sconvolto la sua famiglia: quella del figlio William, cresciuto all’ombra della stessa vicenda che l’aveva resa famosa e poi trascinato in un nuovo episodio di violenza. Dopo anni in cui la madre aveva combattuto per difenderlo e poi per difendersi lei stessa dalle conseguenze del suo gesto, fu proprio lui a finire nuovamente al centro di un processo penale.

Nel 2001 Ellie cercò di rifarsi una vita dopo il rilascio, ma venne fermata ancora una volta dalla giustizia. Secondo gli atti, consegnò metanfetamina a un informatore e, pochi giorni dopo, ne acquistò da lui 10.000 compresse. A quel punto la sua immagine pubblica, già incrinata dal processo per l’omicidio di Driver, si deteriorò ancora di più. Ellie si dichiarò colpevole delle accuse legate allo spaccio e ricevette altri sei anni di carcere.

Mentre la madre affrontava una nuova condanna, William imboccava una strada altrettanto distruttiva. Nel giugno del 2004, quando aveva 23 anni, fu accusato di aver rubato attrezzi a David Davis. Quando Davis lo affrontò davanti a tre poliziotti, la situazione degenerò: William lo colpì e venne incarcerato per aggressione. Quell’episodio, già grave, anticipò solo ciò che sarebbe accaduto subito dopo.

Il giorno stesso in cui uscì di prigione, William tornò da Davis e lo aggredì di nuovo. Questa volta lo colpì con violenza alla testa, pestandolo fino a ucciderlo. Davis morì per le ferite riportate e il caso cambiò natura: William Nesler fu processato per omicidio di primo grado. Nel 2005 arrivò la sentenza, con una condanna ad almeno 28 anni di reclusione.

Così, mentre William entrava in una prigione per omicidio, Ellie restava dietro le sbarre per le accuse di droga. La parabola familiare che era cominciata con il tentativo disperato di proteggere un bambino da un uomo accusato di abusi si era trasformata, anni dopo, in una catena di arresti, sentenze e morte. La promessa di giustizia privata che aveva circondato il caso di Driver non aveva prodotto alcuna salvezza duratura per nessuno dei due.

Ellie fu liberata l’anno successivo. Ma il ritorno alla libertà non segnò una vera svolta. Il cancro che l’aveva già colpita tornò a farsi sentire, e le sue condizioni peggiorarono di nuovo. Per la donna che era diventata il volto di una vendetta consumata in aula, non ci fu alcuna redenzione pubblica né una conclusione pacificata: solo il progressivo riemergere della malattia e il peso di una famiglia ormai spezzata.

Negli ultimi giorni, Ellie Nesler disse qualcosa che chiarì quale fosse, per lei, il centro più doloroso di tutta la vicenda. Come raccontò sua figlia Rebecca al Los Angeles Times nel 2005, Ellie riconobbe che uccidere Daniel Mark Driver poteva aver salvato molti altri ragazzi. Ma quando Rebecca le disse che aveva “salvato molti ragazzi” sparando all’uomo accusato di abusi, Ellie rispose: “Sì, ma non sono riuscita a salvare mio figlio.”

Quella frase chiuse il conto personale di Ellie con la propria storia. Non parlava della morte di Driver, né del giudizio del pubblico, né della fama arrivata nel modo più tragico possibile. Parlava di William, del figlio che aveva cercato di proteggere fin dall’inizio e che, nonostante tutto, era finito a sua volta in prigione per omicidio. Era il riconoscimento più amaro possibile: la violenza che aveva voluto fermare fuori da casa sua aveva continuato a inseguire la famiglia dall’interno.

Ellie Nesler morì nel 2008, a 56 anni. Quando se ne andò, William era ancora incarcerato per omicidio, e la sua condanna continuava a rappresentare l’ultima conseguenza concreta di una storia segnata da abusi denunciati, giustizia sommaria, droga, carcere e morte. Non c’era una conclusione consolatoria: solo la sopravvivenza di un nome associato per sempre a uno dei casi più discussi di giustizia vigilante negli Stati Uniti.

La vicenda di Ellie Nesler rimase così come un monito, più che come una vittoria o una vendetta riuscita. Nata dal desiderio di proteggere un figlio, si chiuse con una madre che ammise di non essere riuscita a salvarlo davvero. E proprio per questo il suo caso continuò a essere ricordato insieme ad altri episodi simili, in cui la rabbia privata si scontrò con la legge e lasciò dietro di sé soltanto altre condanne.

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