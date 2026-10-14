Ha avvelenato il marito col fentanyl e poi ha finto il lutto con un libro per bambini





Le indagini, però, non si fermarono alla ricostruzione di quella notte. Gli investigatori iniziarono a controllare gli acquisti di Kouri e trovarono un elemento che cambiava il peso dell’ipotesi accusatoria: una donna che puliva la casa dei Richins, Carmen Lauber, dichiarò di averle venduto pillole di fentanyl in quattro occasioni all’inizio del 2022. Una di quelle consegne sarebbe arrivata poco prima di San Valentino; pochi giorni dopo, Kouri le avrebbe chiesto altro fentanyl, sostenendo che le prime pillole non erano abbastanza forti.





Nel frattempo, l’esame medico chiariva un punto decisivo: Eric Richins aveva nel corpo una quantità di fentanyl pari a cinque volte la dose letale. Non si trattava più di una semplice anomalia, ma di un dato che rendeva sempre meno credibile l’idea di un incidente. Come osservò al processo la capo procuratrice della contea di Summit, Patricia Cassell, una o due pillole potevano forse essere spiegate in altro modo; venti, o una concentrazione pari a cinque volte la dose letale, no. Per l’accusa, era il segno di qualcuno che voleva Eric morto.

A quel punto, anche quello che Kouri aveva cercato su internet prese un significato sinistro. Nei registri del telefono gli inquirenti trovarono domande su “qual è una dose letale di fentanyl” e su “carceri di lusso per i ricchi”. Intanto, sullo sfondo, continuavano a emergere i suoi legami con Robert Josh Grossmann, l’uomo con cui avrebbe avuto una relazione. In un messaggio inviato due settimane prima della morte di Eric, Kouri gli avrebbe scritto di volere un futuro insieme e di desiderare che il marito semplicemente “se ne andasse”.

Poi arrivò un altro dettaglio difficile da ignorare. Nel marzo 2023, esattamente un anno dopo la morte di Eric Richins e circa due mesi prima dell’arresto di Kouri, uscì il libro per bambini Are You with Me?, presentato come un aiuto per i piccoli che affrontano il lutto. Kouri disse a KPCW di averlo scritto pensando a suo marito, perché i figli stavano attraversando la tristezza di non averlo più accanto. In seguito, però, i messaggi emersi nelle indagini avrebbero indicato che per quel libro aveva assunto un ghostwriter. Così, anche il ruolo della vedova addolorata cominciò a mostrare crepe sempre più evidenti.

Quando i pubblici ministeri misero insieme polizze vita, testamento modificato, presunti tentativi precedenti di avvelenamento, acquisti di fentanyl, messaggi all’amante e ricerche sul telefono, il quadro risultò sufficiente per andare a processo. Kouri Richins venne accusata di omicidio, frode assicurativa, falsificazione e, secondo quanto riportato, anche di omicidio aggravato e tentato omicidio aggravato. La difesa continuò a negare, ma l’accusa sosteneva che la sequenza dei fatti non lasciasse spazio al caso.

Nel maggio 2026, la giuria la dichiarò colpevole e il tribunale la condannò all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Durante l’udienza, uno dei figli di Eric e Kouri scrisse che lei aveva portato via tutto a lui e ai suoi fratelli, aggiungendo di non volere che uscisse di prigione perché non si sarebbe sentito al sicuro. Kouri rispose ribadendo che il padre non era stato assassinato e che l’idea secondo cui lei gli avrebbe tolto la vita era “completamente sbagliata”, “una bugia assoluta”.

Resta il fatto che, per il sistema giudiziario, la spiegazione era ormai chiusa: Eric Richins era morto il 4 marzo 2022 per un’overdose di fentanyl, somministrata, secondo la giuria, da sua moglie. Kouri continua a proclamarsi innocente, ma difficilmente uscirà mai dal carcere.

Per il sistema giudiziario, la spiegazione era ormai chiusa: Eric Richins era morto il 4 marzo 2022 per un’overdose di fentanyl, somministrata, secondo la giuria, da sua moglie. Kouri continua a proclamarsi innocente, ma difficilmente uscirà mai dal carcere.

Eppure, anche dopo il verdetto, il caso continuò a lasciare dietro di sé una scia di dettagli inquietanti, perché ciò che emerse non riguardava solo la notte in cui Eric crollò a letto, ma l’intera rete di preparativi che l’avevano preceduta. La versione dell’incidente cedeva il passo a una sequenza sempre più coerente: la crisi di fiducia nata anni prima, la decisione di Eric di proteggere i figli e di tagliare fuori Kouri dal testamento, i sospetti maturati dopo gli episodi in Grecia e a San Valentino, e poi gli acquisti di fentanyl che, secondo l’accusa, non si potevano più considerare casuali.

La testimonianza di Carmen Lauber diede un peso ulteriore a quella ricostruzione. La donna che puliva la casa dei Richins disse di aver venduto a Kouri pillole di fentanyl in quattro occasioni all’inizio del 2022. La prima consegna sarebbe avvenuta poco prima di San Valentino; poco dopo, secondo quanto riferito in aula, Kouri le avrebbe chiesto altro fentanyl, sostenendo che quelle già avute non erano abbastanza forti. Per i pubblici ministeri, quel passaggio trasformava un sospetto in un percorso: non una sola occasione isolata, ma una ricerca ripetuta e mirata di una sostanza capace di uccidere.

Anche l’esito dell’esame medico contribuì a chiudere il cerchio. Il coroner stabilì che nel corpo di Eric c’era una quantità di fentanyl pari a cinque volte la dose letale. In quelle condizioni, l’ipotesi di un semplice errore diventava sempre più difficile da sostenere. La capo procuratrice della contea di Summit, Patricia Cassell, lo spiegò al processo in termini netti: uno o due pillole potevano forse prestarsi a una spiegazione alternativa, ma non venti né una concentrazione così alta. Per l’accusa, quel dato raccontava l’intenzione di qualcuno che voleva la morte di Eric, non un imprevisto.

A rendere il quadro ancora più pesante furono le ricerche trovate sul telefono di Kouri. Gli investigatori individuarono domande su quale fosse una dose letale di fentanyl e su carceri di lusso per i ricchi. Da sole, quelle ricerche non dimostravano il delitto, ma nel contesto del caso assumevano un significato preciso: sembravano il riflesso di una persona che voleva capire quanto fosse pericolosa la sostanza e, insieme, immaginare le conseguenze di una condanna. L’accusa le presentò come un tassello ulteriore di una preparazione consapevole.

Nel frattempo, anche la relazione con Robert Josh Grossmann divenne parte centrale dell’impianto accusatorio. Kouri avrebbe avuto una relazione con lui mentre il matrimonio con Eric si deteriorava, e due settimane prima della morte del marito gli avrebbe scritto che desiderava un futuro insieme e che voleva che Eric “se ne andasse”. Quel messaggio non era l’unica prova, ma contribuiva a dare un movente sentimentale e pratico a tutto il resto: da una parte il legame con Grossmann, dall’altra la necessità di liberarsi di un marito che stava già modificando il proprio assetto familiare e patrimoniale.

Il libro per bambini pubblicato nel marzo 2023 aggiunse un livello quasi insopportabile alla storia. Are You with Me? uscì esattamente un anno dopo la morte di Eric, quando Kouri era ancora pubblicamente nella posizione della vedova che chiedeva di essere creduta. Lei disse di averlo scritto pensando ai figli, per aiutarli ad affrontare il dolore dell’assenza del padre. Ma quando emerse che per quel progetto aveva assunto un ghostwriter, anche quel gesto cominciò a sembrare meno spontaneo e più costruito. Non cancellava il lutto dei bambini, ma mostrava quanto il racconto di Kouri si reggesse su una rappresentazione accurata e controllata di sé.

Per questo, quando la giuria arrivò al verdetto, il processo non apparve come la scoperta improvvisa di un solo fatto, ma come la chiusura di un mosaico già composto dai dettagli. Il tribunale la dichiarò colpevole dell’omicidio di Eric Richins e, nel maggio 2026, la condannò all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Le ulteriori condanne per frode assicurativa, falsificazione, omicidio aggravato e tentato omicidio aggravato completarono il quadro giudiziario riportato dalle fonti, confermando che il caso non si era risolto con un’unica imputazione, ma con una serie di accuse intrecciate.

La sentenza rese pubblica anche la frattura familiare ormai irreparabile. Durante l’udienza, uno dei figli di Eric e Kouri scrisse che lei aveva portato via tutto a lui e ai suoi fratelli. Aggiunse di non volere che uscisse di prigione perché non si sarebbe sentito al sicuro. In quel passaggio non c’era solo la voce di un bambino davanti alla perdita del padre, ma quella di una famiglia che aveva visto trasformarsi il dolore in paura e poi la paura in condanna definitiva.

Kouri, dal canto suo, respinse ancora una volta l’accusa. Disse che l’idea secondo cui il padre fosse stato assassinato e lei glielo avesse portato via era “completamente sbagliata”, una “bugia assoluta”. La sua versione restò immutata anche davanti alla condanna. Ma per gli investigatori, per la giuria e per il tribunale, la sequenza degli eventi era ormai chiara: il malessere in Grecia, il sospetto maturato in seguito, il testamento modificato, le polizze vita, il fentanyl ottenuto nei mesi precedenti, il Moscow Mule del 3 marzo 2022 e la chiamata al 911 nelle prime ore del giorno successivo componevano una sola storia.

È questa storia, più che la morte improvvisa di Eric, a definire il caso Richins. Una moglie che per mesi si era mossa tra affari, rapporti personali e apparenze di famiglia unita; un marito che aveva intuito il pericolo e provato a proteggere i figli; un’indagine che ha ricostruito, passo dopo passo, il divario tra la facciata e ciò che accadeva davvero. Alla fine, il tribunale ha stabilito la responsabilità di Kouri Richins, e il suo nome resta legato a una condanna che, salvo sviluppi non riportati, la accompagnerà per il resto della vita.

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