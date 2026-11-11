Email choc agli istituti scolastici, spunta una minaccia contro Meloni: “Una bomba nella sua macchina”





Una falsa comunicazione intimidatoria ha raggiunto centinaia di istituti da nord a sud, spingendo il Governo a convocare i vertici dell’intelligence





Mercoledì 11 novembre, poco prima delle ore 10:00, le caselle di posta elettronica istituzionale di oltre 300 scuole dislocate su tutto il territorio nazionale hanno ricevuto un messaggio intimidatorio. Il testo conteneva la segnalazione dettagliata della presenza di ordigni esplosivi all’interno degli edifici scolastici. La comunicazione ha immediatamente attivato i protocolli di emergenza previsti in questi casi, generando momenti di forte tensione tra il personale docente, i non docenti e le famiglie degli alunni coinvolti in varie province della penisola.

Le autorità competenti hanno disposto la tempestiva evacuazione di studenti e lavoratori da numerosi complessi scolastici, estendendo le operazioni di controllo dai grandi centri urbani come Roma, Milano, Napoli e Bologna fino ai centri minori. Le forze dell’ordine e le squadre specializzate degli artificieri sono entrate in azione per eseguire le bonifiche e verificare la veridicità delle segnalazioni giunte agli uffici di presidenza. Gli accertamenti tecnici si sono concentrati sulla ricerca di materiale sospetto, mentre la circolazione delle informazioni ha richiesto un costante monitoraggio da parte dei ministeri competenti.

Il mittente del messaggio minatorio si è firmato con il nome di Mikhail Andropov, qualificandosi come guida di un fantomatico gruppo denominato Vilayat di Misoginistan. All’interno della comunicazione elettronica, oltre al riferimento agli esplosivi negli istituti di istruzione, comparivano intimidazioni specifiche indirizzate alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riguardanti la presunta collocazione di una carica esplosiva all’interno del motore della vettura a lei in dotazione. Questa componente ha immediatamente innalzato il livello di attenzione da parte dei responsabili della sicurezza dello Stato.

La reazione dell’esecutivo e le analisi degli esperti

A seguito della diffusione del messaggio e delle conseguenti verifiche sul campo, l’esecutivo ha deciso di convocare una riunione di Governo fissata per le ore 16:00 dello stesso giorno. All’incontro istituzionale hanno preso parte i vertici dell’Intelligence nazionale e i rappresentanti dell’Agenzia per la Cybersicurezza, chiamati a esaminare la provenienza e la reale pericolosità dell’infrastruttura informatica utilizzata per l’invio massivo delle email. La natura del materiale recapitato agli istituti scolastici presenta contorni che gli esperti stanno analizzando con la massima cautela per risalire agli autori materiali dell’azione.

Sulla vicenda sono intervenuti alcuni esponenti di primo piano dell’esecutivo per fare il punto sulla situazione e calmare gli animi. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara ha precisato che gli istituti interessati superano quota trecento e che l’operazione risponde a una precisa strategia mirata a destabilizzare la normale attività didattica. Sulla stessa linea si è espresso il ministro della Difesa Crosetto, sottolineando che l’azione intimidatoria persegue l’obiettivo deliberato di generare allarme sociale e preoccupazione diffusa nella cittadinanza, sfruttando i canali telematici pubblici delle scuole italiane.



