Enzo Iacchetti chiarisce le voci sul suo futuro e smentisce la candidatura in politica





Il popolare conduttore televisivo ha risposto pubblicamente alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane





Enzo Iacchetti ha fermamente smentito qualsiasi indiscrezione riguardante un suo imminente ingresso nel mondo della politica. Il noto conduttore televisivo, celebre per la sua lunga e fortunata collaborazione al timone del tg satirico Striscia la Notizia al fianco di Ezio Greggio, ha voluto fare chiarezza sulla propria posizione professionale e pubblica. Le voci insistenti circolate nel corso delle ultime settimane avevano alimentato la curiosità del pubblico e dei media, spingendo l’artista a intervenire direttamente per mettere a tacere le diverse ipotesi sul proprio conto.

Durante un intervento radiofonico, il presentatore ha fornito dettagli precisi in merito alle proposte ricevute in passato da parte di alcune forze politiche di opposizione. Nello specifico, l’artista ha raccontato che la richiesta di una sua candidatura gli era stata formulata tramite Nicola Fratoianni. La risposta fornita dal diretto interessato è stata però un rifiuto netto e inequivocabile, accompagnato dalla richiesta esplicita di interrompere ogni ulteriore sollecitazione in tal senso. Con questa dichiarazione pubblica, l’ex volto del programma di Antonio Ricci ha chiuso definitivamente ogni spazio alle speculazioni sulla possibilità di vederlo impegnato in prima persona nelle istituzioni.

Nel corso della sua straordinaria carriera artistica e pubblica, il noto conduttore ha spesso manifestato apertamente le proprie convinzioni ideologiche e la sua attenzione costante verso le dinamiche istituzionali del Paese. In molteplici occasioni pubbliche ha ribadito con forza di definirsi comunista, indicando in Enrico Berlinguer l unico punto di riferimento politico della sua intera vita. Parallelamente, l attore non ha mai nascosto il proprio forte dissenso nei confronti delle decisioni adottate dall attuale esecutivo guidato da Giorgia Meloni. La passione di Enzo Iacchetti per la politica si evince anche dalle frequenti dichiarazioni rilasciate nel corso degli anni sui temi di attualità nazionale, confermando una coerenza di pensiero che dura da tempo ed emerge regolarmente.

Le sue critiche si sono rivolte più volte anche contro specifici esponenti delle istituzioni e della maggioranza di Governo, tra cui il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, il generale Roberto Vannazzi e il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Questa costante esposizione critica e la vivacità delle sue opinioni avevano contribuito a rafforzare l’idea collettiva di una sua potenziale discesa in campo. Nonostante i precedenti contatti con esponenti dei partiti e le frequenti incursioni nel dibattito pubblico, la decisione attuale resta orientata esclusivamente verso il rifiuto di qualsiasi incarico istituzionale o partitico.

Per quanto riguarda i progetti futuri, il percorso professionale del presentatore continuerà a essere saldamente legato al mondo dello spettacolo e della televisione, escludendo dunque ogni cambiamento radicale di carriera e lasciando invariati i suoi impegni tradizionali nel settore dell’intrattenimento tenendo conto che Enzo Iacchetti, volto storico di Striscia la Notizia insieme a Ezio Greggio, ha smentito le indiscrezioni sul suo possibile ingresso in politica e il conduttore ha spiegato la sua posizione dopo le voci circolate nelle ultime settimane, chiarendo quale sarà il suo futuro tra televisione e impegno pubblico tenendo conto che la passione di Enzo Iacchetti per la politica è nota e nel corso della sua carriera, Enzo Iacchetti ha più volte mostrato un interesse marcato per la politica dichiarando sempre di essere comunista e di aver riconosciuto in Enrico Berlinguer il suo unico riferimento politico oltre al fatto che non ha mai nascosto il proprio dissenso verso alcune scelte dell attuale Governo, esprimendo critiche anche nei confronti di diversi rappresentanti delle istituzioni come Matteo Salvini, Roberto Vannazzi, la premier Giorgia Meloni e Orazio Schillaci, e pertanto per il momento il suo futuro resta legato alla televisione, mentre le indiscrezioni sul suo possibile impegno in politica risultano definitivamente archiviate da Laura Pugliese con un articolo del 1 Novembre 2026



