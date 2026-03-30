Esce dall’ospedale e perde la vita in un incidente sulla Sorrentina: morto Nicola Savarese





Tragedia sulla Strada Statale 145 Sorrentina, nei pressi di Seiano, in provincia di Napoli. Un uomo di 54 anni, Nicola Savarese, residente a Vico Equense, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale mentre stava rientrando a casa dopo essersi recato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. L’uomo, che si era sentito male nella serata di sabato 28 marzo, aveva deciso di sottoporsi a controlli medici ma, poche ore dopo, ha incontrato un destino tragico.





Secondo le prime ricostruzioni, Nicola Savarese si era recato in ospedale nella serata di sabato per accertamenti a causa di un malore. Dopo aver ricevuto assistenza medica e aver completato i controlli, l’uomo avrebbe lasciato il nosocomio attorno alla mezzanotte per tornare a casa. Tuttavia, durante il tragitto, all’altezza della Galleria Santa Maria di Pozzano, il 54enne avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora da chiarire. L’auto si è schiantata violentemente e l’impatto è stato fatale.

I soccorsi sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, ma per Nicola Savarese non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario del 118 ha potuto solo constatarne il decesso. Le circostanze dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti: gli agenti della Polizia di Stato di Pompei, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, hanno avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella che il 54enne possa aver avuto un nuovo malore mentre era alla guida, perdendo così il controllo del veicolo. Tuttavia, si tratta di una possibilità che necessita ulteriori verifiche e approfondimenti. Per questo motivo, è stata disposta l’autopsia sul corpo dell’uomo, al fine di chiarire se un problema di salute possa aver contribuito all’incidente.

Sul luogo dell’incidente sono stati eseguiti i rilievi necessari per raccogliere elementi utili all’indagine. Gli inquirenti stanno anche analizzando quanto accaduto durante la visita al Pronto Soccorso dell’ospedale San Leonardo. Si cerca di capire se ci siano stati segnali premonitori o situazioni particolari che possano aver avuto un ruolo nella tragedia.

La notizia della morte di Nicola Savarese ha lasciato sgomenta la comunità di Vico Equense, dove l’uomo era conosciuto e benvoluto. La sua scomparsa improvvisa ha suscitato dolore e incredulità tra amici e conoscenti. La Procura ha disposto il sequestro della salma per consentire lo svolgimento dell’autopsia nei prossimi giorni, un passaggio fondamentale per fare luce sulle cause del decesso.

L’incidente riaccende anche l’attenzione sulla sicurezza stradale lungo la Strada Statale 145 Sorrentina, un’arteria spesso teatro di gravi incidenti a causa delle sue curve strette e delle condizioni del manto stradale. In attesa dei risultati delle indagini e dell’autopsia, resta il dolore per una vita spezzata troppo presto e le domande senza risposta su cosa abbia realmente causato questa tragedia.

La famiglia di Nicola Savarese attende ora con dolore e speranza che le autorità possano fornire chiarezza su quanto accaduto quella notte.

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