Espulsione dei migranti irregolari che delinquono, la presidente dell’associazione magistrati ammette l’opposizione ai piani del governo





Silvia Albano, magistrata appartenente a Magistratura Democratica, ha espresso critiche riguardo alla gestione dell’immigrazione, affermando che si cerca lo scontro. La sua dichiarazione, riportata dal Fatto Quotidiano, si riferisce alla notizia, diffusa dal Giornale, secondo cui il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) in Albania opera a pieno regime, con 90 immigrati in attesa di espulsione. La magistrata ha contestato l’affermazione che i centri siano sovraffollati, sottolineando che il trasferimento nel CPR albanese non garantisce il rimpatrio. Ha inoltre evidenziato che i pochi rimpatriati sono stati successivamente riportati in Italia, in quanto la normativa vigente non consente espulsioni dall’estero. La Albano ha quindi messo in dubbio la necessità di insistere su tale misura.





Il Giornale ha precisato che il presunto sovraffollamento dei CPR non sarebbe dovuto al crollo degli sbarchi, pari al 60%. La Albano, dunque, continua a opporsi ai centri in Albania, perpetuando il tentativo di boicottaggio.

Sara Kelany, responsabile Immigrazione di Fratelli d’Italia, ha replicato alle dichiarazioni della Albano, accusando alcuni magistrati di sinistra di tentare di ostacolare le politiche migratorie del governo. Nel frattempo, dalla magistratura più ideologizzata è giunta una critica al nuovo Patto Immigrazione e Asilo, in vigore dal 12 giugno 2026, accusato di svuotare di effettività il diritto di asilo e di ridurre le possibilità di ottenere protezione.

L’obiettivo dichiarato sembra essere quello di ostacolare le politiche migratorie promosse dal governo Meloni, che rispecchiano il programma elettorale per il quale il centrodestra è stato eletto. Il nuovo Piano dell’Unione Europea, che prevede hotspot extraeuropei per i rimpatri accelerati e la definizione di “Paesi sicuri”, trae ispirazione proprio dall’Italia, uno dei Paesi maggiormente colpiti dall’immigrazione incontrollata.



