“Estranei”: la nuova serie crime debutta su Rai 2 il 9 ottobre





“Estranei”, la nuova produzione crime firmata Rai, farà il suo debutto in prima serata su Rai 2 venerdì 9 ottobre alle 21:20. La serie, frutto di una collaborazione tra Rai Fiction, Eagle Original Content e Rai Com, è composta da quattro prime serate per un totale di otto episodi da circa 50 minuti ciascuno; tutti saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay subito dopo la trasmissione.





La storia ruota attorno a Laura Macchi, maresciallo dei carabinieri e negoziatrice di talento, interpretata da Elena Radonicich. La protagonista torna nella sua città natale per prendersi cura del padre malato – ruolo affidato a Giulio Scarpati, ex sindaco – ma si trova presto coinvolta nella scomparsa di due adolescenti.

Trama e ambientazione: un crimine nella provincia emiliana

La serie è ambientata nella bassa emiliana, tra Correggio, Carpi e le province di Reggio Emilia e Modena. In questa zona si trova una delle più grandi comunità Sikh d’Europa, ormai parte integrante del tessuto produttivo locale, soprattutto nell’industria casearia collegata al rinomato Grana Padano. “Estranei” porta alla ribalta il tema attuale dell’integrazione, offrendo uno sguardo inedito sulle dinamiche sociali italiane.

L’equilibrio quotidiano viene sconvolto quando scompaiono contemporaneamente Camilla, ragazza italiana, e Manraj, giovane Sikh. La loro relazione segreta diventa il fulcro della vicenda, innescando tensioni, sospetti e il riemergere di vecchi conflitti tra le due comunità locali.

Investigatori fuori dagli schemi

Al fianco di Laura agisce Bisan (Kelum Giordano), cugino di Manraj e rientrato nel paese dopo un passato nella Legione Straniera. La loro collaborazione, segnata da iniziale diffidenza e necessità di alleanza, dona originalità al racconto investigativo.

Un cast ricco e autentico

Prestandosi ai protagonisti, oltre a Elena Radonicich e Kelum Giordano, vi sono anche Isabella Ferrari, Ricky Memphis, Marco Cocci, Maurizio Donadoni, Eleonora Giovanardi, Valentina Carnelutti e Sebastian Herrera. La produzione ha scelto di coinvolgere veri membri della comunità Sikh nel progetto, puntando su un street casting che conferisce autenticità alle scene e valorizza appieno la ricchezza di accenti, colori e atmosfere reali del territorio.

La sceneggiatura è firmata da Francesco Baucia, Davide Cogni, Ruben Marciano, Nicola Peirano e Andrea Valagussa, quest’ultimo anche in veste di head writer.

Linee editoriali e contesto europeo

“Estranei” prosegue la tradizione di Rai 2 di dare spazio alle storie di provincia e alle indagini psicologiche – un filone già esplorato in titoli come Rocco Schiavone e La porta rossa, molto apprezzati anche nella serialità europea. Il contesto rurale – tra piazze, portici e campagne immerse nella nebbia – qui assume un ruolo attivo e suggestivo, riflettendo i cambiamenti sociali e culturali dell’Italia contemporanea.

Le riprese si sono svolte nel maggio 2024 in diverse location storiche, tra cui Piazza Martiri a Carpi, il Castello dei Pio e il centro di Correggio, trasformando questi luoghi simbolo dell’Emilia in veri e propri set cinematici.

Programmazione e anteprime

L’appuntamento televisivo si rinnova per quattro venerdì consecutivi a partire dal 9 ottobre, con la trasmissione di due episodi ogni sera. Per chi predilige la flessibilità dello streaming, ogni puntata sarà disponibile su RaiPlay poco dopo la messa in onda televisiva.

Il promo ufficiale affidato a Elena Radonicich introduce il pubblico alle atmosfere cupe della serie e al ritmo del racconto investigativo, coniugando suspense e riflessione su temi di grande attualità per l’Italia e l’Europa.

Visualizzazioni: 2



