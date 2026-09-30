M – Il figlio del secolo, dal 19 ottobre su La7: trama, cast, puntate e quando vederla





M – Il figlio del secolo arriva per la prima volta in chiaro su La7: Luca Marinelli interpreta Benito Mussolini nella serie diretta da Joe Wright e tratta dal romanzo di Antonio Scurati.Dopo il debutto su Sky, M – Il figlio del secolo arriva per la prima volta in chiaro. La serie diretta da Joe Wright e interpretata da Luca Marinelli sarà trasmessa su La7 a partire da lunedì 19 ottobre 2026, con il primo appuntamento fissato alle 21:15.





La produzione è tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega, e racconta gli anni che portarono alla nascita e all’affermazione del fascismo in Italia attraverso la figura di Benito Mussolini.

La serie è composta da otto episodi e, oltre alla messa in onda televisiva, La7 ha annunciato la possibilità di seguirla gratuitamente anche in streaming attraverso i propri servizi digitali.

Quando inizia M – Il figlio del secolo su La7

La data da segnare sul calendario è lunedì 19 ottobre 2026.

La prima puntata di M – Il figlio del secolo sarà trasmessa in prima serata su La7 dalle ore 21:15.

Si tratta della prima trasmissione in chiaro della serie, precedentemente distribuita come produzione Sky Original.

Per La7 è uno dei titoli di maggiore richiamo della stagione televisiva autunnale 2026.

M – Il figlio del secolo: la trama

La storia prende il via nel 1919, negli anni immediatamente successivi alla Prima guerra mondiale.

L’Italia è attraversata da tensioni politiche e sociali profonde. È in questo scenario che Benito Mussolini fonda i Fasci Italiani di Combattimento, dando inizio al percorso che condurrà alla nascita del fascismo e successivamente alla dittatura.

La serie segue l’ascesa politica di Mussolini mostrando contemporaneamente gli uomini che lo circondano, gli avversari e le persone che contribuirono alla crescita del movimento fascista.

Il racconto arriva fino al 1925, passando attraverso alcuni degli avvenimenti più importanti della storia italiana di quegli anni.

Tra questi c’è naturalmente la vicenda di Giacomo Matteotti, deputato socialista assassinato nel 1924 dopo essersi opposto apertamente alle violenze e alle irregolarità del fascismo.

La narrazione conduce fino al discorso pronunciato da Mussolini alla Camera il 3 gennaio 1925, considerato uno dei passaggi decisivi verso la trasformazione autoritaria dello Stato italiano.

Luca Marinelli interpreta Benito Mussolini

Al centro dell’intera serie c’è Luca Marinelli, chiamato a interpretare Benito Mussolini.

L’attore affronta una trasformazione fisica e interpretativa molto evidente per entrare nel personaggio.

La regia utilizza inoltre una soluzione narrativa particolare: in diversi momenti Mussolini guarda direttamente nella telecamera e si rivolge allo spettatore.

La rottura della cosiddetta quarta parete permette al personaggio di commentare gli eventi e coinvolgere direttamente chi sta guardando.

È uno degli elementi stilistici che caratterizzano maggiormente la serie.

Il cast di M – Il figlio del secolo

Accanto a Luca Marinelli troviamo numerosi attori italiani chiamati a interpretare alcune delle figure più importanti di quegli anni.

Luca Marinelli interpreta Benito Mussolini.

Benedetta Cimatti è Rachele Guidi Mussolini, moglie di Mussolini.

Barbara Chichiarelli interpreta Margherita Sarfatti, intellettuale e figura centrale nella vita privata e culturale di Mussolini.

Francesco Russo veste i panni di Cesare Rossi, giornalista e collaboratore di Mussolini.

Lorenzo Zurzolo interpreta Italo Balbo, uno dei principali esponenti dello squadrismo fascista e successivamente figura di primo piano del regime.

Gaetano Bruno è Giacomo Matteotti, deputato socialista protagonista di uno degli avvenimenti centrali raccontati dalla serie.

Nel cast troviamo inoltre Paolo Pierobon nel ruolo di Gabriele D’Annunzio, Maurizio Lombardi in quello di Emilio De Bono e Vincenzo Nemolato nei panni di Vittorio Emanuele III.

Completano il cast Federico Majorana, Federico Mainardi, Gianmarco Vettori, Elena Lietti, Gianluca Gobbi e Gabriele Falsetta.

Chi ha diretto M – Il figlio del secolo

La regia degli otto episodi è affidata a Joe Wright, regista britannico conosciuto per film come Espiazione, Orgoglio e pregiudizio, Anna Karenina e L’ora più buia.

Proprio quest’ultimo film aveva già portato Wright a confrontarsi con uno dei periodi più complessi della storia europea del Novecento attraverso la figura di Winston Churchill.

La sceneggiatura di M – Il figlio del secolo è firmata da Stefano Bises e Davide Serino, mentre Antonio Scurati ha partecipato ai soggetti della serie e delle puntate.

Da quale libro è tratta la serie

M – Il figlio del secolo nasce dal romanzo omonimo di Antonio Scurati, pubblicato da Bompiani nel 2018.

Il libro ha ottenuto un enorme successo editoriale e nel 2019 ha vinto il Premio Strega.

Il romanzo ricostruisce l’ascesa di Mussolini attraverso una narrazione che utilizza documenti, testimonianze e fonti dell’epoca.

Il successo del libro ha successivamente dato origine a un progetto letterario più ampio dedicato alla storia del fascismo.

Quante puntate sono

La serie completa è formata da otto episodi.

La7 ha confermato il debutto del primo appuntamento per il 19 ottobre alle 21:15. La programmazione dettagliata delle successive serate potrà essere confermata progressivamente dal canale.

Chi vuole seguire l’intera storia dovrà quindi tenere d’occhio il palinsesto delle settimane successive.

Dove vedere M – Il figlio del secolo in streaming gratis

Una delle novità più interessanti riguarda proprio lo streaming.

In contemporanea con la programmazione televisiva, M – Il figlio del secolo sarà visibile gratuitamente anche attraverso La7.it.

La serie potrà quindi essere seguita anche da computer, smartphone e altri dispositivi compatibili con i servizi digitali dell’emittente.

La disponibilità successiva delle singole puntate on demand dipenderà dalla programmazione e dai diritti previsti dalla piattaforma.

M – Il figlio del secolo: quando vederla in TV

L’appuntamento iniziale è dunque fissato:

M – Il figlio del secolo

Prima puntata: lunedì 19 ottobre 2026

Canale: La7

Orario: 21:15

Episodi complessivi: 8

Regia: Joe Wright

Protagonista: Luca Marinelli

Streaming: La7.it

L’arrivo in chiaro consentirà quindi anche a chi non aveva seguito la precedente programmazione Sky di vedere la serie tratta dall’opera di Antonio Scurati.

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