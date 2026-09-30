Sarah Felberbaum annuncia l’adozione di Gaia, la figlia di Daniele De Rossi





Sarah Felberbaum ha confermato pubblicamente l’intenzione di adottare Gaia, la primogenita ventunenne di suo marito, l’ex capitano della Roma Daniele De Rossi. L’attrice, intervistata sulle pagine della rivista F, ha dichiarato che la decisione è nata dalla volontà della giovane, alla quale lei si è detta pronta a dare il proprio sostegno. La Felberbaum, 46 anni, è sposata dal 2015 con De Rossi e dalla loro unione sono nati Olivia e Noah, oggi di 12 e 10 anni.





La vicenda ruota intorno al percorso personale di Gaia, figlia di De Rossi e dell’ex compagna Tamara Pisnoli, con la quale il rapporto si è negli anni raffreddato. Come svelato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter lo scorso 20 settembre, il distacco con la madre biologica non è frutto di un litigio, ma di un allontanamento maturato nel tempo senza episodi eclatanti. Felberbaum ha precisato: “È stata una sua decisione e io ho accettato“.

Le dichiarazioni di Tamara Pisnoli

Dopo la diffusione della notizia, Tamara Pisnoli è intervenuta direttamente tramite un lungo commento sui social, dove ha affrontato apertamente il delicato tema del suo rapporto con la figlia. La Pisnoli, oggi sposata con l’artista Stefano Mezzaroma, ha voluto chiarire la propria posizione dopo anni di critiche e accuse pubbliche.

“Colgo l’occasione per chiarire, una volta per tutte, la mia posizione rispetto alle critiche e alle accuse che da anni vengono rivolte nei miei confronti. Ho commesso degli errori e, come ho già riconosciuto, ho sbagliato ad affiancarmi a determinate persone. Me ne assumo pienamente la responsabilità. Questo, però, non giustifica gli insulti e le offese che continuo a ricevere da vent’anni”.

La Pisnoli ha inoltre chiesto rispetto per il proprio ruolo di madre e ha esortato l’opinione pubblica a non giudicare una situazione che, sostiene, può essere compresa solo vivendo la realtà familiare dall’interno.

“Chiedo inoltre che venga rispettato il mio ruolo di madre. Nessuno di voi ha vissuto la mia vita, è entrato nella mia casa o conosce davvero il rapporto che ho con mia figlia Gaia. Per questo, ritengo ingiusto e inappropriato esprimere giudizi su di me come madre senza conoscere la realtà dei fatti”.

Contesto legale e sociale

In Italia, l’adozione di maggiorenni è possibile ma prevede una procedura precisa che, come ha sottolineato la Felberbaum, deve essere avviata dalla persona che intende adottare. Il caso di Gaia rappresenta una scelta consapevole e adulta, che riflette la libertà per i giovani di ridefinire i propri legami affettivi, anche oltre la maggiore età.

La vicenda solleva riflessioni anche sui rapporti familiari moderni, sempre più spesso caratterizzati da dinamiche complesse, ricomposizioni e nuove forme di coesistenza. Gaia, scegliendo l’adozione da parte di Sarah Felberbaum, dà voce a un vissuto personale non sempre facile da raccontare, ma che in Italia trova un quadro giuridico ben delineato dalle leggi vigenti.

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