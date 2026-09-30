Milly Carlucci racconta la gioia per la nascita della nipote e svela i retroscena familiari





Milly Carlucci, celebre conduttrice televisiva italiana, torna protagonista sul piccolo schermo con la nuova edizione di Ballando con le Stelle, in onda su Rai1 da sabato 3 ottobre. In una recente intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, la presentatrice non si è soffermata solo sulle novità del programma, ma ha voluto condividere la grande emozione vissuta di recente nella sua sfera privata: la nascita della nipotina Camilla, figlia della primogenita Angelica Donati e di Fabio Borghese. La bambina è venuta alla luce lo scorso 23 giugno e ha subito conquistato il cuore della nonna.





Carlucci, 71 anni, racconta di aver assistito personalmente al parto, definendo il momento come una “emozione straordinaria”. Parlando della piccola Camilla, dice:

«La nascita di un bambino in una famiglia rappresenta sempre una speranza per il futuro. Mia nipotina mi fa molta tenerezza con quelle sue guanciotte… È davvero adorabile, sembra una bambolina. Essere presente in sala parto e vederla nascere è stato un momento indimenticabile e pieno di gioia.»

Un dettaglio che ha regalato un’ulteriore sorpresa a Milly è stata la scelta del nome della bambina. La stessa conduttrice, all’anagrafe nominata Camilla Patrizia Carlucci, ha rivelato che la figlia Angelica e il marito Fabio le hanno svelato il nome della neonata solo dopo il parto.

«Il fatto che ora ci sia un’altra Milly in famiglia è qualcosa di meraviglioso. Io e Angelo ci sentiamo autorizzati a viziarla senza limiti: appena Camilla fa ‘a’, corriamo subito a prenderla in braccio e a coccolarla. È una gioia immensa.»

La vita quotidiana con la nipotina

Milly Carlucci ha confessato anche alcune piccole abitudini che rendono unico il rapporto con la nipote. Camilla sembra già mostrare delle preferenze molto marcate.

«A lei piacciono due cose: l’acqua e la musica. In famiglia ognuno ha la propria canzoncina da cantarle per farsi riconoscere. Io, ad esempio, le canto una filastrocca americana. Con Angelica parliamo spesso in inglese a Camilla, così potrà apprendere la lingua sin da piccola.»

Insieme a questi gesti affettuosi, la conduttrice evidenzia quanto sia importante vivere appieno i momenti con i propri cari, sottolineando il valore che hanno i legami familiari nella tradizione italiana, sia per i più giovani sia per chi, come lei, può ora trasmettere ai nipoti esperienze di vita e amore.

Un ritorno in tv tra affetti e progetti

Il ritorno di Ballando con le Stelle rappresenta dunque non solo un rientro professionale ma anche un’occasione per condividere con il pubblico un momento di grande felicità personale. La storia di Milly Carlucci si intreccia con quella di molte famiglie italiane, che riconoscono nella nascita di un nipote una fonte unica di emozione e speranza.

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