La7 riparte con ‘Una giornata particolare’: la nuova stagione si apre sull’8 settembre 1943





Questa sera alle 21:15, La7 inaugura la quinta stagione di Una giornata particolare con Aldo Cazzullo. La puntata d’esordio, intitolata 8 settembre 1943. Morte e rinascita della patria, sarà dedicata a uno degli snodi più drammatici e decisivi della storia italiana.





Al fianco di Aldo Cazzullo ci saranno gli inviati Claudia Benassi e Raffaele Di Placido. Il programma ricostruirà le 24 ore che seguirono l’annuncio dell’armistizio, per poi soffermarsi sugli eventi cruciali dei giorni successivi, tra cui la fuga del re Vittorio Emanuele III e del maresciallo Badoglio da Roma verso Brindisi, il caos tra le truppe italiane rimaste senza ordini e l’inizio dell’occupazione tedesca.

Liberazione di Mussolini e Resistenza

Uno dei momenti chiave evidenziati nella puntata sarà la liberazione di Benito Mussolini al Gran Sasso ad opera dei paracadutisti tedeschi, episodio che porterà alla nascita della Repubblica Sociale Italiana. Questa fase rappresenta anche l’avvio della Resistenza italiana: come sottolineato dal programma, l’8 settembre segna non la fine ma il nuovo inizio della patria, quando inizia la lotta per la libertà che porterà alla Liberazione e alla nascita della Repubblica.

Il racconto si muove tra i luoghi simbolici della vicenda, dal luogo della firma dell’armistizio a Cassibile, in Sicilia, fino al Quirinale di Roma, attraversando il Gran Sasso, teatro della celebre liberazione di Mussolini.

Focus su Alba, le Langhe e la memoria partigiana

Una parte significativa della puntata, circa 40 minuti, sarà dedicata ad Alba e alle Langhe, in particolare ai 23 giorni della “Città Libera” e al ruolo fondamentale di Beppe Fenoglio nella Resistenza. Tra le interviste più attese, quella esclusiva alla figlia dello scrittore, Margherita Fenoglio, e la prima apparizione televisiva delle armi usate da Fenoglio come partigiano: la sua pistola Colt e il suo fucile personale.

Il programma proporrà inoltre un’intervista a Dacia Maraini, nota scrittrice italiana che offrirà la propria testimonianza sulle conseguenze profonde dell’armistizio dell’8 settembre per chi decise di non schierarsi con il regime nazifascista.

Una storia nelle ore decisive della nazione

Una giornata particolare è un format originale di La7 che, attraverso materiali d’archivio, testimonianze e ricostruzioni, narra dettagliatamente un singolo giorno cruciale per la storia d’Italia. La conduzione e la supervisione del format sono affidate ad Aldo Cazzullo, una delle firme più autorevoli del giornalismo storico italiano.

Durante la presentazione della quinta stagione, Cazzullo ha sottolineato l’importanza civile dell’episodio: “Capire l’8 settembre significa trasmettere alle nuove generazioni il valore della democrazia e le basi della nostra Costituzione”.

Quando e dove vedere la puntata

L’appuntamento con la nuova stagione è fissato per oggi, mercoledì 30 settembre 2026, in prima serata su La7. A seguire, a partire dalle 23:30, sarà trasmesso Barbero Risponde con il celebre storico Alessandro Barbero.

Per chi non potrà seguire la diretta, la puntata sarà disponibile sulle piattaforme digitali del gruppo Cairo e accessibile on demand dopo la trasmissione, garantendo la massima fruibilità per gli spettatori interessati alla storia italiana contemporanea.

Visualizzazioni: 0



