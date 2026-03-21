Eurospin richiama il prodotto dal mercato per sospetto botulino





Richiamo precauzionale per una mousse al salmone venduta da Eurospin: il Ministero della Salute segnala un possibile rischio botulino e invita a non consumare il prodotto.





Eurospin richiama mousse con salmone Land per sospetto botulino

Un richiamo alimentare riguarda una mousse con salmone commercializzata nei punti vendita Eurospin. L’avviso, pubblicato sul portale del Ministero della Salute dedicato alle allerte e ai richiami degli alimenti, segnala un possibile rischio microbiologico collegato alla presenza sospetta di clostridi produttori di tossine botuliniche. Il provvedimento interessa un lotto specifico della Mousse con Salmone a marchio Land, distribuita esclusivamente nella rete della catena di supermercati.

L’allerta è stata avviata il 19 marzo 2026, mentre la comunicazione ufficiale è comparsa il 20 marzo 2026 nella sezione del sito ministeriale riservata agli avvisi di sicurezza alimentare. Secondo quanto riportato nel richiamo, il ritiro dal commercio è stato disposto in via precauzionale dal produttore. La misura è stata adottata per prevenire eventuali rischi per la salute dei consumatori, in attesa di ulteriori verifiche sul prodotto interessato.

Il prodotto richiamato è la Mousse con Salmone venduta con marchio Land in confezioni da 135 grammi. Si tratta di un marchio esclusivo di proprietà di Eurospin, utilizzato per la linea di prodotti lattiero-caseari distribuiti dalla catena. La produzione è affidata alla ditta Exquisa, che realizza l’alimento nel proprio stabilimento di Buchloe, in Germania, per Eurospin Italia SpA.

Nel dettaglio, il lotto coinvolto coincide con la data di scadenza indicata sulla confezione, fissata al 20 maggio 2026. È questo il riferimento riportato nell’avviso pubblicato dal Ministero della Salute e nelle comunicazioni relative al ritiro del prodotto dai punti vendita. Il richiamo è quindi circoscritto a un lotto preciso e non riguarda, sulla base delle informazioni attualmente diffuse, altre scadenze o altre referenze dello stesso marchio.

Alla base del provvedimento c’è la possibile presenza di clostridi produttori di tossine botuliniche. Si tratta di microrganismi batterici associati al botulismo, una patologia che può avere conseguenze molto gravi per la salute. Proprio per la natura del rischio ipotizzato, il richiamo è stato disposto con carattere precauzionale e con indicazione esplicita di non consumare il prodotto se già acquistato.

Le confezioni del lotto interessato sono state ritirate dalla vendita, ma resta l’attenzione su quelle eventualmente già presenti nelle abitazioni dei consumatori. L’indicazione rivolta a chi avesse comprato la mousse richiamata è di non utilizzarla in alcun modo e di riportarla al punto vendita dove è stata acquistata. Questa è la procedura normalmente indicata nei casi di richiamo precauzionale, per evitare che il prodotto venga consumato nonostante l’allerta.

Il richiamo si inserisce nel sistema di sorveglianza e informazione pubblica che coinvolge operatori del settore alimentare e autorità sanitarie. In questi casi il Ministero della Salute pubblica sul proprio portale una scheda con i dati identificativi del prodotto, il motivo del richiamo, il soggetto che ha disposto il ritiro e le raccomandazioni per i consumatori. L’obiettivo è permettere una rapida identificazione dell’alimento e ridurre i rischi legati a un eventuale consumo.



