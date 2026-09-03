Fabio Mussi, ex ministro e figura di spicco della sinistra italiana, è morto all’età di 78 anni all’ospedale Sant’Eugenio di Roma.





Questa notte, il mondo politico italiano piange la scomparsa di Fabio Mussi, storico esponente della sinistra, deceduto all’età di 78 anni presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale da parte della dirigenza di Sinistra Italiana, partito che Mussi ha guidato dal 2007 al 2009. Nato a Piombino il 22 gennaio 1948, Mussi ha dedicato gran parte della sua vita alla politica, ricoprendo ruoli di grande rilievo.





Le sue prime esperienze politiche risalgono al Comitato Centrale del PCI, dove ha iniziato la sua carriera come parlamentare dal 1992 fino al 2008, passando per le formazioni del PDS e dei DS. È stato capogruppo dei deputati del PDS-Ulivo nel 1996 e nel 2001 è diventato Vicepresidente della Camera dei Deputati. Oltre alla carriera politica, Mussi ha anche avuto un’importante carriera nel giornalismo, ricoprendo il ruolo di vicedirettore di Rinascita e condirettore de L’Unità. Non ha mai aderito al Partito Democratico, contribuendo invece alla formazione di Sinistra Ecologia Libertà e successivamente di Sinistra Italiana.

In un comunicato, Sinistra Italiana ha annunciato che nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli per dare un ultimo saluto a Mussi. La sua morte ha suscitato una serie di reazioni commosse da parte di colleghi e compagni di partito. L’onorevole Nicola Fratoianni ha espresso il suo dolore, affermando: “Ho ancora nelle orecchie la sua voce squillante, la sua ironia tagliente e la passione travolgente. Fabio era un intellettuale raffinato, una persona coltissima, curioso e inquieto di quella inquietudine di cui abbiamo un disperato bisogno. Un grande abbraccio alla moglie Luana e alle figlie Valentina e Gaia. Ciao Fabio, e grazie”.

Il leader di Avs, Angelo Bonelli, ha descritto Mussi come una grande perdita per la sinistra e la cultura politica italiana, lodando la sua capacità di anticipare le trasformazioni del tempo. “Fabio è stato un intellettuale e un uomo politico di straordinaria cultura e profondità, capace di guardare avanti e di comprendere prima di molti altri le grandi trasformazioni del nostro tempo”, ha dichiarato Bonelli. Ha anche sottolineato il suo contributo alla questione ambientale, affermando che con lui l’ecologia è diventata un elemento centrale della riflessione della sinistra.

L’ex premier Romano Prodi, fondatore dell’Ulivo, ha condiviso il suo cordoglio, ricordando Mussi come un “ministro rigoroso, un appassionato politico, un uomo colto che ha sempre considerato l’azione politica come strumento collettivo per cambiare il mondo”. Le sue condoglianze si sono estese a tutti i familiari e a coloro che gli hanno voluto bene.

Anche Piero Fassino, deputato del PD ed ex segretario dei DS, ha espresso il suo dolore per la perdita di Mussi. “Ci ha lasciato Fabio Mussi, parlamentare, presidente dei Deputati DS-L’Ulivo, ministro, vicepresidente della Camera dei Deputati, dirigente di primissimo piano di PCI, PDS, DS“, ha affermato. Fassino ha ricordato il suo impegno e la sua passione, sottolineando la sua mente libera e raffinata, che ha contribuito a scrivere la storia della sinistra italiana.

La scomparsa di Fabio Mussi rappresenta una significativa perdita per la politica italiana, in quanto la sua visione e il suo impegno hanno influenzato profondamente il panorama politico del paese. La sua eredità rimarrà viva nei valori che ha sostenuto e nelle battaglie che ha combattuto per una sinistra più forte e consapevole. La comunità politica e i cittadini italiani si uniranno per rendere omaggio a un uomo che ha dedicato la sua vita alla causa della giustizia sociale e alla difesa dei diritti civili.

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