L’attore Simone Corrente racconta la sua rinascita dopo la fama, il dolore e la lotta contro la droga, ora vive a Bali con la sua famiglia.





Simone Corrente, noto per il suo ruolo in “Distretto di Polizia”, ha condiviso la sua storia in un’intervista esclusiva. A 51 anni, l’ex attore ha lasciato l’Italia per ricostruire la sua vita a Bali, dove gestisce due ristoranti insieme alla moglie Suman e ha due figli. La sua esperienza è un viaggio di trasformazione, dal successo alla ricerca di una serenità interiore.





Cresciuto in una famiglia modesta, Corrente ha vissuto i suoi primi anni in un ambiente familiare legato al lavoro dei marmisti a Roma. “Da ragazzino andavo lì e facevo le basette e i posacenere”, ha ricordato, descrivendo un’infanzia spensierata tra Piazza San Cosimato e Piazza di Santa Maria in Trastevere. La sua carriera ha preso il volo grazie a un talent scout, portandolo a diventare uno dei volti più amati della televisione italiana.

Dopo aver interpretato Luca Benvenuto per undici anni in “Distretto di Polizia”, Corrente ha vissuto un periodo di grande successo, ma la sua vita era segnata da una profonda infelicità. “Eppure non sono mai stato felice”, ha confessato, rivelando come la fama e il denaro non fossero sufficienti a colmare il vuoto interiore. La sua lotta contro la droga è stata una risposta al dolore che sentiva, un tentativo di sfuggire a una realtà che non lo soddisfaceva. “La droga, quindi, era un modo per tentare di uscire da quel dolore”, ha spiegato.

Tutto è cambiato quando ha deciso di lasciare l’Italia e intraprendere un viaggio di consapevolezza. “Zaino in spalla, lascia la famiglia e gli amici alla volta dell’India”, ha raccontato. Qui, ha iniziato un percorso di meditazione e spiritualità che lo ha portato a una nuova vita. “Oggi sono un uomo sereno”, ha affermato, sottolineando come la meditazione lo abbia aiutato a superare le sue difficoltà.

La sua relazione con Giulia Bevilacqua, che durò sei anni, è stata una parte importante della sua vita. “Con lei ho dei bei ricordi”, ha detto, descrivendo come la loro storia fosse caratterizzata da un amore profondo e da un rispetto reciproco. Tuttavia, la sua infelicità ha portato alla rottura. “Ci siamo lasciati poco dopo”, ha spiegato, evidenziando come entrambi avessero bisogno di percorrere strade diverse per trovare la propria felicità.

Dopo aver svenduto i suoi beni e abbandonato la vita da attore, Corrente ha trovato la libertà in India. “Come passare da una prigione dorata a una libertà che non è possibile spiegare a parole”, ha descritto la sua esperienza. In questo nuovo contesto, ha incontrato Suman, con cui ha instaurato un legame profondo durante un ritiro spirituale. “Aprii gli occhi e c’era una ragazza bionda con questi occhi di luce, blu, bellissimi”, ha ricordato, sottolineando come il loro incontro sia stato determinante per la sua vita.

Oggi, Corrente vive a Bali e gestisce due ristoranti, uno a Bali e uno a Flores, dove lavora insieme a Suman. “Abbiamo 47 dipendenti a Bali e 30 a Flores“, ha spiegato, descrivendo il suo attuale ruolo di imprenditore. Ha anche condiviso come il suo approccio al denaro sia cambiato: “Adesso me li godo in un’altra maniera: viaggi, buon cibo e basta”.

Infine, Corrente ha riflettuto su cosa sarebbe successo se non avesse avuto il coraggio di cambiare vita. “Probabilmente mi sarei ammazzato per mettere fine alla mia sofferenza”, ha confessato, evidenziando quanto sia stata cruciale la sua decisione di partire. Oggi, si considera un uomo sereno, consapevole che “non c’è niente da raggiungere” e che la vera felicità risiede nella semplicità della vita quotidiana.

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