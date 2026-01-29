Fabrizio Corona insultato in discoteca: “Scemo!”, lui reagisce furioso: “Portami rispetto, fuori dal ca**o”





Fabrizio Corona, noto personaggio televisivo e imprenditore, continua a essere al centro dell’attenzione non solo per le sue apparizioni nei locali ma anche per le controversie che lo circondano. Recentemente, durante una serata in un locale di Caianello, in provincia di Caserta, Corona ha affrontato una situazione di tensione quando un partecipante ha iniziato a insultarlo, chiamandolo “scemo”. Questo episodio non è isolato; in passato, l’ex pupillo di Lele Mora ha già ricevuto fischi e insulti in altre occasioni.





Il 25 gennaio, mentre si esibiva sul palco, Corona ha notato l’uomo che lo stava offendendo. In risposta, ha reagito in modo deciso, dichiarando: “Ti guardo da qua, se mi dici ‘scemo’ vengo lì e ti faccio una faccia così”. Non contento, ha colto l’opportunità per attaccare nuovamente Alfonso Signorini, ex conduttore del Grande Fratello Vip, dicendo: “Mi devi portare rispetto. Se sei venuto qua a fare il bullo come Signorini, vai fuori dal caz**”.

La situazione di Fabrizio Corona è ulteriormente complicata da una serie di problemi legali e amministrativi. L’Agcom ha avviato un’indagine sul suo canale Falsissimo per verificare se ci siano state violazioni del TUSMA, il Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi. Recentemente, il Tribunale ha ordinato la rimozione di due video che riguardavano Signorini, e la Consob ha inflitto una sanzione di 200mila euro per la memecoin $CORONA, accusata di non rispettare i protocolli stabiliti dall’Unione Europea.

In merito alle recenti affermazioni di Corona, Mediaset ha ribadito che “libertà d’espressione non è libertà di diffamazione” e ha annunciato che si difenderà nelle sedi legali appropriate. Anche Gerry Scotti è intervenuto per smentire le insinuazioni fatte da Corona sul suo conto, affermando: “Io con 30 ragazze? Mi sopravvalutano. Letterine trattate come bambole di pezza”.

Questi eventi mettono in luce non solo il carattere controverso di Fabrizio Corona, ma anche le reazioni del pubblico e delle istituzioni nei confronti delle sue affermazioni e comportamenti. La sua figura continua a suscitare dibattiti accesi, e le sue serate nei locali sembrano diventare un palcoscenico non solo per la sua carriera, ma anche per le contestazioni e le polemiche che lo circondano.



