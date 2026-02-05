Fabrizio Corona vince ancora contro Mediaset: riattivati tutti i profili social oscurati due giorni fa





È stata ottenuta una significativa vittoria in difesa della libertà di espressione, con Instagram che ha ripristinato i profili personali di Fabrizio Corona e Falsissimo, che contano complessivamente tre milioni e mezzo di follower, influenzando oltre venti milioni di italiani.





Marina e Piersilvio Berlusconi, il gruppo Mondadori di Chi e il gruppo Mediaset di Verissimo sembrano avere motivi di preoccupazione per le loro azioni contro Corona, arrivando a minacciare legalmente le discoteche e i locali che intendono ospitarlo.

In qualità di persona che viaggia frequentemente per l’Italia per presentare i miei libri e le iniziative politiche del Popolo della Famiglia (vi invito a votare il nostro simbolo alle suppletive per la Camera nel Padovano e a Rovigo il 22 e 23 marzo), sottolineo l’importanza di difendere la libertà di espressione di Fabrizio Corona. Se possono zittire lui, ogni individuo potente si sentirà autorizzato a zittire chiunque altro. Io stesso non desidero essere zittito, né desidero che venga fatto ad altri ciò che non vorrei mai accadesse a me.

Dopo aver letto le critiche del Corriere della Sera e di Aldo Grasso, ho notato che anche Repubblica, Open e altre testate di sinistra tentano di descrivere in modo superficiale e liquidatorio i progetti politici di cambiamento radicale a cui stiamo lavorando.

Tali azioni sono simili a quelle di Marina e Piersilvio Berlusconi, che tentano di sopprimere il dissenso per proteggere i propri interessi personali. Credo che il liberale Silvio Berlusconi non avrebbe mai agito in questo modo, avendo trasmesso ai suoi figli valori diversi da quelli della prepotenza.

Lo dico anche a Corsera, Repubblica, Open e a tutti gli altri: non potrete fermare il cambiamento con la forza, e vi avverto, il cambiamento sta acquisendo forza.

La riattivazione degli account social di Fabrizio Corona rappresenta un significativo successo che evidenzia la vulnerabilità di coloro che, attraverso l’influenza economica e le dinamiche politiche tradizionali, tentavano di sottrarsi alla verità. Tale verità, tuttavia, continuerà a manifestarsi con forza nei loro confronti.

Restituiti a Fabrzio Corona i suoi profili social pic.twitter.com/N5Kb5fDQsw — DC News (@DNews10443) February 5, 2026



