Tensione durante le riprese di Striscia la Notizia: operatore aggredito e lanciato in mare

Un’inchiesta giornalistica si è trasformata in un episodio di aggressione a Cirò Marina, in provincia di Crotone. La troupe di Striscia la notizia è stata presa di mira da un gruppo di pescatori. L’inviato Michele Macrì si trovava sul posto per documentare il commercio illegale del bianchetto (il novellame di sarda). La situazione è degenerata rapidamente: uno dei cameraman del telegiornale satirico di Antonio Ricci è stato scaraventato in mare insieme a tutta l’attrezzatura di ripresa. (VIDEO)

L’aggressione si è verificata nell’ambito di un’indagine condotta dagli inviati di Striscia La Notizia sul traffico illecito di novellame, un’attività che in Italia genera un giro d’affari multimilionario, ma che è severamente vietata al fine di tutelare l’equilibrio dell’ecosistema marino.

L’inviato Macrì stava documentando il sistema che alimenta i mercati ittici paralleli, la vendita porta a porta e persino alcuni canali della grande distribuzione, attraverso l’impiego di reti a strascico proibite che operano nell’oscurità della notte. La situazione, tuttavia, è degenerata in seguito all’intervento di alcuni pescatori.

Come riportato nel comunicato del programma di Antonio Ricci, quando la troupe si è recata al porto di Cirò Marina per richiedere chiarimenti su tali attività, l’atmosfera si è immediatamente fatta ostile.

Gli operatori sono stati inizialmente circondati e successivamente aggrediti fisicamente. L’atto conclusivo è stato il lancio in mare dell’operatore, un gesto volto non solo a colpire fisicamente l’individuo, ma anche a distruggere le prove video raccolte fino a quel momento. Le immagini dell’aggressione, che documentano la violenza dell’impatto e i momenti concitati al porto, sono state parzialmente anticipate sui canali social del programma e saranno trasmesse nella versione integrale nella puntata di giovedì 5 febbraio.



