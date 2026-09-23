Federica Morello punge Valeria Marini sui ritocchi al Grande Fratello Vip: il suo prima e dopo non passa inosservato





Nella Casa del Grande Fratello Vip, i rapporti tra i concorrenti stanno subendo rapidi cambiamenti a pochi giorni dall’inizio del reality. La convivenza forzata, le personalità contrastanti e le prime incomprensioni hanno già portato a rivalità tra alcuni partecipanti, in particolare tra le donne, che stanno creando dinamiche intriganti.





A meno di una settimana dall’inizio del programma, si sono verificate discussioni, battute sarcastiche e momenti di tensione, culminando addirittura in minacce di abbandonare il gioco. Tuttavia, un rapporto in particolare sembra destinato a diventare centrale nelle prossime puntate: quello tra Valeria Marini e Federica Morello. Tra le due concorrenti non è mai scattata una vera sintonia, e le critiche si scambiano apertamente, sia direttamente che durante le conversazioni con gli altri inquilini.

La situazione si è intensificata lunedì 21 settembre, quando Federica Morello si trovava nel backstage del GF Vip insieme a Piera Meloni. Durante una conversazione sulla showgirl, Federica, influencer e modella, ha espresso la sua opinione sul suo aspetto fisico, menzionando presunti ritocchi estetici e affermando: “Il labbro inferiore è pendente, ha 6 kg di filler”. Questa dichiarazione ha suscitato reazioni tra il pubblico, con diversi telespettatori che hanno criticato l’uscita e alcuni che hanno recuperato vecchie immagini di Federica per confrontare il suo aspetto attuale con quello di qualche anno fa.

Tuttavia, la questione non si è fermata a questo. Poche ore dopo, Valeria Marini ha ripreso il tema dell’estetica durante una chiacchierata con Guendalina Tavassi, esprimendo senza mezzi termini il suo giudizio su Federica e confrontandola con altre concorrenti. Valeria ha dichiarato: “Ma quale bella? Lei è tutta rifatta! Una bella ragazza è Megan, lei è bellissima, ma anche tu. Essere belle è un’altra cosa. Non ce l’ho con lei, sono oggettiva. Ha una faccia che sembra… ha il naso rifatto, gli zigomi rifatti, la bocca rifatta. Da fuori la vedono bella? Ma cosa dici, da fuori la vedono per quella che è. Io non sto parlando male, sto dicendo le cose vere, le cose come stanno. Con tante belle ragazze che ci sono hanno preso lei”.

La conversazione ha attirato l’attenzione anche per la presenza di Guendalina, che nel tempo ha parlato con ironia dei propri interventi estetici, arrivando persino a scherzare sul suo aspetto simile a Michael Jackson. Il fatto che Valeria abbia citato proprio Guendalina e Megan Ria come esempi di bellezza ha aggiunto un ulteriore elemento di curiosità al dialogo.

Contemporaneamente, dall’altra parte della Casa, Federica Morello stava affrontando lo stesso argomento da un’angolazione completamente diversa. Si è confidata con Alex Belli, spiegando di essere entrata al Grande Fratello Vip già consapevole delle possibili difficoltà nei rapporti con le altre concorrenti. Federica ha affermato: “Come previsto, le donne non mi sopportano. Io prima di entrare in questo benedetto reality, ai casting ho detto esattamente questo, che le donne sarebbero state contro di me, perché lo so. Da quando sono piccola, da quando ho iniziato le superiori le donne non mi sopportano. Che ci posso fare? Non sto mai simpatica alle ragazze”.

A questo punto, Alex Belli ha tentato di intervenire direttamente, avvicinandosi a Valeria Marini per fare da mediatore tra le due concorrenti e ridimensionare la rivalità. Il suo ragionamento è stato chiaro: nella Casa c’è spazio per tutti e la presenza delle concorrenti più giovani non dovrebbe essere vista come una minaccia per le vip con una carriera più lunga.

Tuttavia, il tentativo di riconciliazione non sembra aver prodotto risultati significativi. Valeria non ha fatto passi indietro e, parlando con Alex, ha rincarato la dose con un’altra dichiarazione provocatoria: “Qui siamo proprio messe male. La gallina a questo punto può andare a prendere il Nobel se ripensiamo a discorsi che sono stati fatti. Pensiamo al livello di intelligenza che non c’è. Amore io ho un cervello e tu anche, ma non tutti siamo su questo livello”.

La distanza tra Valeria Marini e Federica Morello appare quindi ancora considerevole. Dopo gli scambi di frecciatine sull’aspetto fisico e i commenti fatti separatamente agli altri concorrenti, è probabile che il confronto si sposti direttamente in puntata. Considerando l’atmosfera tesa che si respira nella Casa del Grande Fratello Vip, un nuovo faccia a faccia tra le due sembra ormai imminente.

Federica Morello su Valeria Marini: – ” Si è rifatta 150 volte, 6 Kg di Filler, ha le labbra pendenti… “! IL BUE CHE DICE CORNUTO ALL’ ASINO, IL MULTIVERSO…

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#grandefratello https://t.co/nQULGvmin6 — TgTrash (@VaiColTrash) September 22, 2026

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