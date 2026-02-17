“Felici per l’agente preso a martellate”, caos alla Camera: il fancazzista dei Cinquestelle accusa il governo per difendere i compagni di Askatasuna





“Vi ha fatto paura il popolo che manifestava pacificamente” e “ha manifestato pacificamente per settimane. E io sono assolutamente convinto che molti di voi, quando hanno visto quell’azione infame e vigliacca nei confronti del poliziotto a terra a Torino, sono stati contenti. Perché finalmente potevate bollare un intero popolo come violento”. (VIDEO)





Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle, si è espresso in Aula alla Camera durante le dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani. Le sue affermazioni, particolarmente critiche nei confronti della maggioranza, hanno suscitato forti reazioni. Ricciardi ha sostenuto che gli esponenti di maggioranza avrebbero accolto con favore l’aggressione a un agente delle forze dell’ordine. Tali dichiarazioni sono state ampiamente contestate.

Riccardi ha proseguito affermando: “Questo vi ha permesso di instaurare un sistema giudiziario in cui, se un individuo viene arrestato prima dell’interrogatorio, viene informato con un preavviso di cinque giorni. Al contrario, se una persona intende partecipare a una manifestazione, potrebbe essere fermata con la presunzione di commettere un reato. Questo è il modello di giustizia che perseguite”.

Le parole di Ricciardi hanno provocato una forte reazione da parte dei deputati di Forza Italia e della Lega che sono intervenuti successivamente in Aula, nel contesto del dibattito sulla partecipazione dell’Italia al Board of Peace.

Il deputato di Forza Italia, Andrea Orsini, ha dichiarato: “Il Movimento 5 Stelle ha appena manifestato apertamente la propria ostilità nei confronti delle forze dell’ordine, trattandole come se non fossero un patrimonio prezioso a cui tutti dobbiamo rispetto e riconoscenza”.

Orsini ha inoltre sottolineato il radicalismo del Movimento 5 Stelle, che si discosta significativamente dal resto del centrosinistra, in particolare per quanto riguarda il giudizio espresso dalla relatrice Onu, Francesca Albanese.

Il deputato leghista Paolo Formentini ha replicato con fermezza alle dichiarazioni del Movimento 5 Stelle: “Noi non gioiamo di fronte all’aggressione a un poliziotto. Noi siamo al fianco di lui e di chi rappresenta lo Stato, difendendolo in ogni momento. Sul terrorismo non si può ironizzare, ma è necessario un fronte comune, poiché il terrorismo sta riemergendo”.



