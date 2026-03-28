Feltri contro Meloni sul repulisti degli ultimi giorni: il commento tagliente





Vittorio Feltri, direttore editoriale del Giornale e consigliere di Fratelli d’Italia alla Regione Lombardia, ha espresso la sua disapprovazione per la decisione di Giorgia Meloni di attuare un repulisti dopo la sconfitta referendaria. In un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, condotta da Tommaso Rodano, Feltri ha criticato la reazione della premier, definendola “scomposta” e “un mutamento talmente improvviso e inatteso che non riesco neanche a commentarlo”. Ha inoltre tracciato un parallelo tra la Meloni e Matteo Renzi, un altro importante sconfitto al referendum nel 2016, affermando: “Giusto. Renzi volava, prima di perdere quella elezione, poi per gli italiani è diventato un mezzo pirla. E tuttora rimane un coglioncione agli occhi di molti”.





Alla domanda su cosa debba fare Giorgia Meloni per correggere la rotta, Feltri ha inizialmente risposto con un tono sarcastico: “Votarsi a Sant’Antonio”. Successivamente, ha ammorbidito la sua posizione, osservando: “Sarebbe anche ridicolo pensare che la possano fare fuori dopo averla trattata come la Madonna. Non riesco a immaginare un futuro agro per la ragazza”.

Riguardo a Elly Schlein, Feltri l’ha descritta come “una furbacchiona”, pur aggiungendo che “a cena ho sempre pagato io il conto”.

I commenti di Feltri riguardo a Daniela Santanché sono particolarmente incisivi. Egli afferma con certezza che la Santanché sia astuta e opportunista. Quando si è trovata ad affrontare difficoltà economiche e giudiziarie che avrebbero potuto portare alla sua destituzione, ha ricevuto sostegno e ha beneficiato di tale protezione senza esprimere gratitudine. In merito alla lettera di dimissioni della Ministra del Turismo, in cui afferma di aver sempre coperto le spese per sé e per gli altri, Feltri risponde con ironia, affermando che a cena è sempre stato lui a pagare, un’abitudine a cui purtroppo si è abituato. Feltri e la Santanché sono stati spesso avvistati a pranzo o a cena presso Il Baretto, il locale milanese prediletto da Feltri, nelle sue diverse sedi nel corso degli anni. Il loro rapporto era inizialmente molto stretto, ma si è incrinato quando la Santanché ha iniziato una relazione sentimentale con Alessandro Sallusti. Feltri ha commentato questa relazione con Il Fatto Quotidiano, paragonando la coppia a Rosa e Olindo. Nonostante questa frattura, i due si sono successivamente riconciliati.

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