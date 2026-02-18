Fermo in corsia d’emergenza per un controllo dei carabinieri, viene travolto da un’auto: morto 20enne a Palermo





La scorsa notte, un drammatico incidente ha avuto luogo a Palermo, provocando la morte di Ignazio Cortese, un ragazzo di soli 20 anni originario di Trabia. L’incidente è avvenuto lungo la strada statale 113, nei pressi di Buonfornello, mentre il giovane era fermo in corsia d’emergenza per un controllo di routine eseguito dai carabinieri. Un amico che viaggiava con lui è rimasto gravemente ferito ed è attualmente ricoverato in ospedale in codice rosso, con prognosi riservata.





Secondo le prime ricostruzioni, Ignazio e il suo amico si trovavano a bordo di una Fiat Panda quando sono stati fermati da una pattuglia dei carabinieri per un accertamento di routine. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 di notte, non lontano dallo svincolo autostradale di Buonfornello. Mentre i due ragazzi erano fermi in corsia d’emergenza, una Mercedes, condotta da un altro giovane di 26 anni, ha tamponato violentemente la loro auto, travolgendo Ignazio.

L’impatto è stato descritto come devastante. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il giovane e il suo passeggero dalle lamiere contorte della Panda, utilizzando cesoie e divaricatori. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso di Ignazio. È emerso che il conducente della Mercedes, pur essendo coinvolto nell’incidente, è rimasto illeso.

Le indagini sono attualmente condotte dalla polizia stradale, che sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi, che vanno da manovre azzardate a possibili errori umani. Le autorità stanno analizzando le circostanze che hanno portato a questo tragico evento, cercando di capire se ci siano state violazioni delle norme di sicurezza stradale.

Il tragico incidente ha scosso non solo la comunità di Trabia, ma anche quella di Palermo, dove si è diffuso un clima di angoscia e tristezza. La morte di un giovane così promettente ha suscitato reazioni di cordoglio da parte di amici e familiari, che hanno descritto Ignazio come una persona piena di vita e con un futuro luminoso davanti a sé. Le autorità locali hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia e hanno sottolineato l’importanza di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale.

Questo incidente si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazione riguardo alla sicurezza sulle strade italiane, dove ogni anno si registrano numerosi incidenti, alcuni dei quali gravi e fatali. Le forze dell’ordine continuano a sollecitare i conducenti a rispettare le norme del codice della strada, in particolare quando si tratta di situazioni di emergenza, come i controlli da parte delle forze dell’ordine.



