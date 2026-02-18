Prova a portare via un bimbo di 5 anni al supermercato: “Non è tuo figlio”, 45enne fermato a Caivano





Un episodio inquietante si è verificato nel pomeriggio di martedì 17 febbraio a Caivano, in provincia di Napoli, dove un uomo ha tentato di rapire un bambino all’interno di un supermercato. L’episodio ha avuto luogo presso il supermercato MD situato in via Atellana, dove i carabinieri della compagnia locale sono stati chiamati a intervenire dopo che era stata segnalata una situazione di emergenza.





Secondo quanto ricostruito dai militari, un uomo di 45 anni, di origine ghanese e in evidente stato di alterazione, si è avvicinato a due donne che stavano per uscire dal supermercato con i loro figli di 5 e 8 anni. Rivolgendosi alla madre del bambino di 5 anni, l’uomo ha esclamato: “Questo non è tuo figlio, dammelo!”, cercando di afferrare il piccolo. Il bambino, spaventato, ha gridato “Mamma”, costringendo la donna a metterlo dietro di sé per proteggerlo.

Nonostante il tentativo di protezione da parte della madre, l’uomo ha continuato a cercare di afferrare il bambino anche all’interno del supermercato. In quel momento, una cassiera ha notato la scena e si è messa tra la madre e il 45enne, bloccando ulteriormente il tentativo di rapimento. Solo grazie all’intervento di queste persone, il tentativo di sequestro è stato interrotto e l’uomo ha deciso di fuggire, mentre le urla di panico si diffondevano tra i presenti.

A seguito dell’incidente, il padre del bambino è arrivato sul posto, trovando la moglie in uno stato di shock. La donna, visibilmente scossa, si è rifugiata nell’auto senza proferire parola. È stato solo quando i carabinieri hanno bussato alla porta di casa che la donna, in lacrime, ha raccontato tutto agli agenti. I carabinieri, nel frattempo, avevano già iniziato a ricostruire la vicenda grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nel supermercato. Queste registrazioni si sono rivelate fondamentali per identificare il 45enne, il quale risultava avere diversi precedenti penali.

I carabinieri sono riusciti a rintracciare l’uomo poco dopo, mentre si trovava ancora nelle vicinanze del supermercato. È stato quindi arrestato con l’accusa di tentato sequestro di persona. Questo episodio ha suscitato preoccupazione e sgomento nella comunità di Caivano, dove i cittadini si sono espressi sulla gravità della situazione e sull’importanza di garantire la sicurezza dei bambini.

La vicenda di Caivano si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei minori, in particolare in luoghi pubblici come i supermercati, dove i genitori si aspettano di poter fare la spesa senza timori per la sicurezza dei propri figli. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza di segnalare tempestivamente situazioni sospette e di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza pubblica.

L’intervento rapido delle forze dell’ordine e la prontezza dei testimoni hanno impedito che la situazione degenerasse ulteriormente, sottolineando la necessità di vigilanza e collaborazione tra cittadini e autorità per garantire un ambiente sicuro per tutti. Il caso di Caivano rappresenta un triste promemoria della vulnerabilità dei bambini e della responsabilità collettiva di proteggerli.

Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli sull’accaduto e per valutare eventuali altri aspetti legati alla salute mentale dell’uomo arrestato. Le autorità locali hanno annunciato che continueranno a monitorare la situazione e a garantire che misure adeguate siano adottate per prevenire episodi simili in futuro.



