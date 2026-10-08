Polizia interrompe Piero Chiambretti durante Fin che la barca va: cosa è successo sul Tevere





Fin che la barca

Una diretta in mezzo al Tevere non è mai soltanto televisione: è anche il rischio continuo di imprevisti. È quanto è accaduto mercoledì 7 ottobre durante la puntata di Fin che la barca va, il programma condotto da Piero Chiambretti su Rai 3, ambientato su un’imbarcazione che percorre il fiume romano. Quel contesto fuori dai normali studi ha trasformato un controllo di routine in un fuori programma che ha catturato l’attenzione degli spettatori.





Chiambretti era impegnato in un’intervista con Giampiero Mughini quando, dal Lungotevere, alcuni agenti hanno attirato l’attenzione della troupe. Il conduttore ha notato la presenza della polizia e ha deciso di portare il momento in diretta, interrompendo temporaneamente la conversazione. Le immagini hanno mostrato la scena in presa diretta: la banchina affollata di persone in divisa, la barca che resta in attesa e l’ospite che ascolta sorpreso.

Il tono usato da Chiambretti è rimasto, come spesso accade, ironico e informale. Rivolgendosi al pubblico in studio e ai telespettatori, ha esclamato: “C’è la polizia. Ci stanno per arrestare”, per poi aggiungere, rivolto agli agenti sulla riva: “Ci vogliono arrestare? Siamo autorizzati!”. L’interruzione dell’intervista è diventata così un breve sipario in cui il conduttore ha spiegato che la normale conduzione non poteva proseguire fino a chiarire la situazione: “Scusate amici telespettatori, ma in questo momento la polizia ha fermato l’intervista con il grande amico Giampiero, che è tornato in televisione, adesso viene arrestato”, ha detto guardando in camera. In seguito ha chiesto un momento per “sistemare la vicenda”.

In diretta, Chiambretti non ha perso occasione per mantenere il registro leggero: ha presentato la trasmissione agli agenti, spiegando che le telecamere erano accese, e ha chiesto se fosse possibile ripartire: “Noi siamo la trasmissione Fin che la barca va di un certo Chiambretti. Siamo in onda su Rai 3 in questo momento. Possiamo ripartire?”. Non sono mancate battute, inclusa un’osservazione sul fatto che gli agenti potessero essere della concorrenza televisiva: “Secondo me sono di Mediaset”, ha commentato, e poi ha aggiunto rivolto alla regia: “Nel frattempo mandate un telefilm”.

Dietro quell’intervento, tuttavia, non c’era alcuna questione legata ai contenuti dell’intervista o alla presenza dell’ospite a bordo. L’intervento degli agenti era mirato a verificare aspetti tecnici e autorizzativi delle riprese. In particolare, gli accertamenti riguardavano l’utilizzo di un drone da parte della produzione, strumento impiegato per ottenere inquadrature dall’alto dell’imbarcazione e del fiume. Dopo i controlli, la produzione ha potuto dimostrare di avere le autorizzazioni necessarie per l’uso del velivolo pilotato a distanza.

La verifica si è risolta senza conseguenze per il conduttore o per l’ospite: non ci sono stati arresti né sanzioni legate all’episodio. Quel che è rimasto in onda è stata la capacità del programma di trasformare un’intromissione esterna in un momento di spettacolo, grazie alla prontezza di Chiambretti nel gestire l’imprevisto. L’interruzione, breve ma televisivamente significativa, è presto rientrata nella routine della puntata, lasciando al pubblico un frammento inusuale che ha rotto la regolarità dell’intervista.



Il format mobile scelto dalla trasmissione è parte integrante della sua cifra: portare lo studio su un’imbarcazione in navigazione lungo il Tevere significa inevitabilmente fare i conti con il contesto urbano e con il passaggio di agenti, utenti della strada e controlli che normalmente non inciderebbero su uno studio televisivo tradizionale. Per Chiambretti, che ha speso gran parte della carriera a fronteggiare imprevisti e a farne occasione di spettacolo, la situazione non è stata nuova: la reazione è stata quella di chi sa trasformare una possibile difficoltà in un momento di intrattenimento, tra battute e spiegazioni rivolte agli spettatori.

Dal punto di vista tecnico, l’uso del drone comporta una serie di autorizzazioni e adempimenti normativi, soprattutto quando le riprese avvengono in aree urbane e vicino a infrastrutture. L’esigenza degli agenti di verificare la documentazione rientra quindi nelle normali procedure di controllo. Nell’episodio in questione, la questione è stata chiarita sul posto: la produzione ha mostrato le autorizzazioni richieste e la polizia ha potuto concludere gli accertamenti senza creare un imprevisto più grave.

Per lo spettatore da casa la scena ha offerto uno spaccato di televisione dal vivo: una sigla fatta di leggerezza che si sovrappone alla realtà, con un conduttore che dialoga direttamente con il mondo esterno. Per la troupe, invece, è stato un richiamo alla complessità delle operazioni quando si lavora all’aperto, con mezzi tecnici che richiedono controlli e permessi. Per Mughini, ospite al momento dell’accaduto, la situazione è rimasta confinata all’improvviso stop dell’intervista e all’attenzione rivolta alla riva del fiume.

L’episodio si è aggiunto alle piccole storie che caratterizzano le produzioni fuori studio: non solo interviste e scalette, ma anche relazioni con il contesto urbano e con le autorità che ne regolano l’uso. In questo caso l’esito è stato rapido e privo di sviluppi giudiziari o amministrativi, ma la parentesi resta significativa proprio perché ha mostrato, in diretta, il meccanismo di verifica che segue l’impiego di strumenti come i droni in ambienti pubblici.

Fin che la barca va ha scelto fin dal principio un registro che sa mescolare intrattenimento e sorpresa. La puntata del 7 ottobre ha offerto una pagina inedita di quel copione: un’interruzione reale che ha invaso il racconto televisivo, una pausa dettata da controlli tecnici e una ripresa della normalità dopo gli accertamenti. Il tutto senza conseguenze per chi era a bordo, ma con un momento di televisione “vera” che ha ricordato al pubblico l’incertezza insita nella diretta e la capacità di un conduttore di adattarsi alle circostanze, trasformando anche un controllo ufficiale in un momento di spettacolo.

Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a Video (reel) su Facebook: clip dell’interruzione durante ‘Fin che la barca va’ con Piero Chiambretti.

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