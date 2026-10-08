La frase che ha fatto scattare gli avvocati: Moreno Morello e il caso al Grande Fratello Vip





Il Grande Fratello Vip continua a essere teatro di scontri sempre più forti: quella che per i concorrenti dovrebbe essere un’esperienza di convivenza e confronto sta diventando, per alcuni, un terreno di fratture profonde. Al centro della nuova polemica c’è Moreno Morello, ex inviato di Striscia la Notizia e attuale concorrente del programma, protagonista negli ultimi giorni di una serie di contrasti che hanno oltrepassato i confini della Casa.





Tutto è cominciato lunedì scorso, quando un’osservazione sul suo rapporto con Federica Morello — la moglie citata durante la discussione — ha acceso il confronto. A sollevare dubbi era stata Guendalina Tavassi, che aveva commentato la scelta di Morello di dormire nello stesso letto di una coinquilina. La reazione dell’ex inviato è stata netta: “Sta insinuando cose gravissime, di una bassezza assoluta. Io amo mia moglie e sono fedele”, ha detto Morello respingendo le insinuazioni sul suo comportamento.

Da quell’episodio i rapporti tra i due sono rapidamente degenerati. In un successivo confronto Morello ha fatto riferimento a racconti legati alla precedente partecipazione di Guendalina al reality, sostenendo che fosse solita “consumare sotto le coperte con maschi a caso”. Parole che non sono passate inosservate e che hanno innescato un nuovo momento di polemica, tanto che l’argomento è stato ribadito anche durante la settima puntata del programma in diretta. Di fronte alle telecamere Morello ha confermato la propria posizione: “Lei ha un comportamento svilente per tutta la categoria delle donne. Non è un insulto il mio, sottoscrivo ogni cosa che ho detto”.

La tensione è esplosa di nuovo durante una cena nella Casa. Guendalina Tavassi ha affrontato Morello accusandolo di averla offesa pubblicamente e chiedendogli di assumersi la responsabilità delle sue parole. “Mi hai dato della poco di buono davanti a tutta Italia. Invece di scusarti hai detto che ti dovrebbero fare un monumento. Sai dove te lo fanno il monumento? In tribunale”, ha dichiarato la concorrente, lasciando intendere che non intende chiudere la questione senza riparazioni formali.

La replica di Morello non ha avviato una distensione. L’ex inviato ha mantenuto ferme le sue parole e ha detto di essere pronto a ripeterle: “Io non solo penso ciò che ti ho detto, ma lo sottoscrivo e sono pronto a ripetertelo”. In una conversazione successiva con Marina La Rosa, Morello ha cercato di spiegare la sua posizione distinguendo tra il comportamento personale e il modo in cui certi episodi vengono raccontati, pronunciando frasi che hanno ulteriormente alimentato il dibattito: “Tu puoi andare anche con 800 uomini, sei libera, ma lo stile è come lo racconti, lì è la dignità. La libertà di agire è giusta, ma la bassezza di raccontare è quello che svilisce le donne”.

La controversia si è poi spostata fuori dalla Casa, coinvolgendo i familiari di Guendalina Tavassi. A intervenire pubblicamente è stata Emanuela Fuin, madre della concorrente, che attraverso il proprio profilo Instagram ha espresso indignazione per le parole rivolte alla figlia e ha annunciato l’intenzione di intraprendere un’azione legale contro Moreno Morello. Sul social la donna ha scritto: “Quando è troppo è troppo. Il signor Morello ne risponderà nelle sedi opportune. Così quello che ha guadagnato al GF Vip lo spenderà in avvocati e risarcimenti per diffamazione. Se gli basta”.

Anche Federico Perna, compagno di Guendalina Tavassi, è uscito allo scoperto manifestando forte disappunto per il comportamento dell’ex inviato e sottolineando la gravità delle affermazioni pronunciate. “Lui che si permette di dire certe frasi su mia moglie che vanno oltre il gioco e oltre il reality senza che nessuno lo fermi”, ha dichiarato Perna, definendo le scene “penose” e criticando la mancanza di un intervento capace di fermare lo scontro.

La presa di posizione della famiglia Tavassi ha dunque aperto un nuovo scenario: quanto iniziato come uno scontro verbale tra concorrenti rischia ora di proseguire sui binari di una controversia legale. Al momento, però, non risultano conferme sull’effettivo deposito di una denuncia; quanto reso pubblico è, per ora, l’intenzione dichiarata di rivolgersi alla giustizia. Saranno eventualmente le autorità competenti a valutare se le dichiarazioni contestate possano avere rilevanza sul piano legale.

Dentro la Casa, intanto, Morello e Guendalina continuano a condividere gli stessi spazi, con un rapporto che appare segnato e difficilmente ricomponibile. Le discussioni, le nomination e le frasi pronunciate in diretta hanno contribuito a un clima particolarmente teso, e alcuni osservatori del programma segnalano che le rivalità sembrano lontane dall’essere risolte. È possibile che la vicenda venga affrontata durante la prossima puntata del reality in onda su Canale 5, dal momento che gli sviluppi esterni hanno attirato l’attenzione del pubblico.

Non è ancora chiaro se la produzione deciderà di informare i concorrenti delle dichiarazioni rilasciate dai familiari di Guendalina o se preferirà lasciare che la vicenda segua il suo corso lontano dalle telecamere. La decisione, qualunque essa sia, potrebbe influire sul modo in cui gli equilibri nella Casa verranno gestiti d’ora in poi.

Restano sul tavolo più questioni che risposte: la natura delle accuse verbali scambiate, la reazione dei coinquilini, l’intervento dei familiari di una delle parti e la possibilità che tutto questo si traduca in atti formali. Per ora, l’unico elemento certo è che una discussione iniziata al Grande Fratello Vip ha avuto ripercussioni anche all’esterno del programma, con la famiglia Tavassi che ha annunciato di volersi affidare a un legale e con Morello che, nelle sue dichiarazioni, ha più volte ribadito di non voler ritirare quanto detto.

Il confronto in diretta, le cene, le conversazioni private e i post sui social costituiscono la cronaca degli ultimi giorni nella Casa. Ogni nuova puntata potrà portare chiarimenti o ulteriori tensioni; sarà compito delle parti e, eventualmente, delle autorità competenti stabilire se il caso avrà sviluppi giudiziari. Nel frattempo, il pubblico continua a seguire con attenzione le vicende, mentre i diretti interessati proseguono la convivenza sotto l’occhio delle telecamere.

Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a Grande Fratello VIP – Sito ufficiale (Mediaset).

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