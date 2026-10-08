I Mici Amici i nuovi campioni di Reazione a Catena: chi sono e quanto hanno vinto





I Mici Amici

Mercoledì 7 ottobre 2026, durante la puntata serale del game show preserale di Rai 1 Reazione a Catena, condotto da Pino Insegno, una nuova squadra ha preso il posto dei campioni: si chiamano I Mici Amici e sono composti da Antonio, Giovanna ed Elisa. Il trio, proveniente da Reggio Emilia, ha messo insieme una serata positiva per il loro debutto, conquistando il titolo di campioni e una vincita finale di 2.375 euro in gettoni d’oro.





La partita si è chiusa con una sfida diretta contro la squadra uscente, Le Suocere, composta da Laura, Marta e Rita, che arrivavano dai Castelli Romani e avevano conquistato il pubblico per la loro dinamica familiare: madre, figlia e suocera. Le Suocere erano entrate in studio forti della vittoria all’Ultima Catena con la parola “Online”, ma nella puntata del 7 ottobre il loro percorso è stato interrotto dai nuovi avversari.

I Mici Amici si sono presentati con un nome immediato e riconoscibile, che richiama la passione per i gatti. Il particolare non è passato inosservato in studio: durante la presentazione è emersa la curiosità che una delle componenti della squadra sia allergica ai gatti. Il dettaglio ha suscitato una reazione di leggerezza, con il conduttore che ha scherzato sulla contraddizione, trasformando il momento in uno dei più divertenti della puntata.

La sequenza del gioco ha visto il trio di Reggio Emilia affrontare le diverse fasi del programma fino ad arrivare a giocarsi il montepremi all’Ultima Catena. Nei passaggi che precedono la fase finale la somma a disposizione può subire variazioni; anche per I Mici Amici il percorso non è stato lineare e il montepremi è stato via via ridimensionato fino a stabilizzarsi sulla cifra che alla fine è stata messa in palio: 2.375 euro in gettoni d’oro. La squadra ha mantenuto la concentrazione e, guidata dalle indicazioni ricevute durante il gioco, ha scelto la parola finale che si è rivelata corretta, assicurando ai tre concorrenti la vittoria e la somma in gettoni.

La scena in studio, dunque, ha alternato tensione di gioco e momenti più leggeri. Il confronto con Le Suocere si è svolto sotto gli occhi di un pubblico che aveva già apprezzato la complicità del trio uscito, protagonista di una vittoria precedente all’Ultima Catena. Alla fine della puntata i Mici Amici hanno lasciato lo studio con il titolo di nuovi campioni e l’assegno simbolico dei gettoni d’oro, che segnano il loro ingresso ufficiale nel palinsesto con una prima soddisfazione economica.

Dal punto di vista dei protagonisti, i dati a disposizione sono essenziali: la squadra è formata da tre persone, Antonio, Giovanna ed Elisa, tutte provenienti da Reggio Emilia. Secondo le informazioni diffuse in trasmissione si tratta di una coppia e di una loro amica; non sono state rese note le età dei partecipanti. Per quanto riguarda Le Suocere, il trio era composto da Laura, Marta e Rita, provenienti dai Castelli Romani, con il rapporto familiare che li aveva resi noti al pubblico: mamma, figlia e suocera.

La vittoria dei Mici Amici ha raccolto attenzione anche al di fuori dello studio. Nei minuti successivi alla puntata sono fioccati commenti e reazioni sui social, in particolare sul contrasto tra il nome della squadra e la curiosità emersa sull’allergia. Più volte il conduttore ha interagito con i concorrenti giocando su quel dettaglio, e gli spettatori hanno seguito con interesse la battuta in studio, rendendo quel frammento uno degli snodi più ricordati della serata. Molti hanno condiviso la divertita contraddizione tra il nome, che richiama una passione per i felini, e il fatto che una delle concorrenti non possa avere contatti con loro per motivi di salute.

La partita di mercoledì ha rappresentato quindi un passaggio di consegne tra squadre dalla forte identità: Le Suocere, con la loro storia familiare già consolidata e la precedente vittoria arrivata con la parola “Online”, e i Mici Amici, alla loro prima apparizione come formazione campione. Il risultato finale mostra una dinamica di alternanza che ha carattere episodico del programma: squadre diverse salgono in cattedra, spesso per una manciata di puntate, e poi lasciano spazio a nuovi protagonisti. In questo caso, però, il debutto dei Mici Amici è stato coronato dalla conquista immediata del titolo e dalla prima vincita in gettoni.

Dal punto di vista del regolamento e della struttura del gioco, la fase dell’Ultima Catena è quella che decide il passaggio della vittoria definitiva. Le squadre che arrivano a quel momento devono combinare intuito, conoscenza e abilità di squadra per arrivare alla parola finale. Anche quando il montepremi subisce riduzioni per le scelte compiute nelle fasi precedenti, la posta in gioco resta significativa per i concorrenti, soprattutto alla prima apparizione come campioni. Per Antonio, Giovanna ed Elisa la somma di 2.375 euro rappresenta il bottino della serata, consegnato in gettoni d’oro, e la certezza di tornare nella puntata successiva come campioni in carica.

La serata ha lasciato anche qualche spunto di conversazione per il pubblico: oltre alla battuta sull’allergia ai gatti, gli spettatori hanno seguito con interesse l’esito della sfida e la fine del percorso de Le Suocere, squadra che aveva saputo imporsi grazie a una dinamica di gruppo molto apprezzata e ad una vittoria precedente all’Ultima Catena. La successione sul podio conferma la natura competitiva e variabile del programma, dove la durata del regno da campioni può variare da puntata a puntata.

È utile ricordare che quanto accaduto è quanto riferito nella puntata del 7 ottobre 2026 del programma: la squadra I Mici Amici, formata da Antonio, Giovanna ed Elisa e proveniente da Reggio Emilia, ha battuto Le Suocere (Laura, Marta e Rita) e ha vinto 2.375 euro in gettoni d’oro. In studio si è parlato anche del nome scelto dai nuovi campioni e di un’allergia ai gatti di una concorrente, elemento che ha suscitato commenti divertiti del conduttore e reazioni del pubblico. Le età dei tre non sono state comunicate durante la trasmissione.

Con la chiusura di quella puntata, I Mici Amici torneranno come campioni nella puntata successiva, mantenendo la possibilità di difendere il titolo e cercare ulteriori successi. Per il momento, restano i nomi, l’origine geografica, il confronto con Le Suocere e la cifra guadagnata in gettoni d’oro: il primo bilancio di una sera in cui gioco, ironia e competizione si sono mescolati davanti alle telecamere di Reazione a Catena.

Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a Reazione a catena – Sito ufficiale RaiPlay.

Visualizzazioni: 0



