Le Suocere Reazione a Catena, chi sono, età, quanto hanno vinto fino ad oggi





Le Suocere

Una nuova squadra ha conquistato il titolo a Reazione a Catena, il popolarissimo quiz preserale di Rai 1. Sono Le Suocere, un trio tutto al femminile formato da Laura, Marta e Rita, che ha conquistato non solo il montepremi ma anche il cuore del pubblico, dimostrando come la famiglia possa diventare una vera forza vincente in tv.





Le tre concorrenti provengono dai Castelli Romani, con un particolare legame ad Ariccia: Marta, infatti, è originaria di Frascati ma vive ad Ariccia, dove si è rinsaldato il rapporto con le sue compagne di squadra. Ciò che rende speciale questa squadra è proprio la loro composizione familiare unica: Marta gioca insieme alla mamma, Laura, e alla suocera, Rita. Un trio che ha fatto del legame famigliare uno dei suoi punti di forza più originali.

Il nome “Le Suocere” nasce proprio da questo legame ma nasconde anche un simpatico doppio senso. A Roma, dire a qualcuno “sei una suocera” significa scherzosamente definire una persona chiacchierona e amante del gossip. Proprio questo tono ironico ha dato al trio un’identità fresca e immediatamente riconoscibile, conquistando la simpatia sia degli spettatori sia del conduttore Pino Insegno.

La sfida con la squadra detentrice del titolo, Le Matricole – Niccolò, Alessandro e Marco – è stata intensa fin dall’inizio. I campioni in carica, freschi della loro vittoria precedente, hanno dovuto fare i conti con la rapidità e la precisione del trio femminile. Nella manche delle Parole Mancanti, Rita ha subito colpito con la risposta giusta “Ghiacciai”, mostrando già grande attenzione e passione per il gioco. Le Matricole hanno tentato la resistenza, ma Le Suocere non hanno mai mollato la presa.

Sul ritmo del gioco ha inciso anche la Catena Musicale, momento in cui Le Suocere hanno riconosciuto in un lampo “Terra promessa” di Eros Ramazzotti, conquistando punti fondamentali e prendendo vantaggio in modo decisivo. Il clima in studio si è fatto ancora più familiare e divertente grazie ai frequenti siparietti tra il conduttore Pino Insegno e le concorrenti, che hanno giocato ironicamente sul rapporto mamma-figlia-suocera, conquistando gli applausi del pubblico.

La prova decisiva è stata l’Intesa Vincente. Le Matricole sono partite con 65 secondi a disposizione e qualche possibilità di raddoppio, ma sono incappate in diverse difficoltà, ottenendo solo una parola corretta. Al contrario, Le Suocere, con 55 secondi, sono riuscite a rispondere correttamente a quattro parole, superando velocemente gli avversari e vincendo per 4 a 1. Pino Insegno non ha risparmiato qualche richiamo sulla formulazione degli indizi, mantenendo alta la tensione fino all’ultimo.

L’Ultima Catena ha messo in palio un montepremi consistente: 119.000 euro. Le Suocere si sono lanciate con il piede giusto: “Capo” è stata subito indovinata da Laura, che ha collegato le parole Boss e Testa. Con l’aiuto di alcuni Jolly, la squadra ha proseguito con “Cerchio” e “Luce”, mantenendo saldo il montepremi iniziale.

La catena si è complicata con alcuni passaggi difficili, dove si sono verificati errori e quindi diminuzioni della somma in palio. In particolare, i collegamenti tra “Velocità” e “Ore”, poi “Ore” e “Saltare”, e infine “Saltare” e “Lezione” hanno fatto perdere terreno, con la parola corretta da individuare nel terzo collegamento che era “Banco”.

Alla parola finale, l’indizio dato era “Lezione”, con la parola misteriosa che iniziava con “On” e terminava con “e”. Dopo una prima intuizione, le Suocere hanno deciso di acquistare un nuovo indizio, “Social”, che ha velocizzato la soluzione finale: “Online”.

Con questa risposta, Laura, Marta e Rita hanno messo la parola fine alla partita, portandosi a casa una vincita superiore ai 7 mila euro in gettoni d’oro, un bel traguardo per una prima esperienza così importante.

La loro presenza ha portato una ventata di freschezza nello studio, grazie a un mix di ironia, competenza e un solido legame familiare. Il pubblico si è appassionato anche alle dinamiche tra madre, figlia e suocera, rese ancora più vive dagli scherzi e dai commenti del conduttore.

Ora Le Suocere torneranno nella prossima puntata con il compito di difendere il titolo conquistato, pronte a confermare la loro coesione e il loro spirito di squadra. Dopo i continui cambi di campioni delle ultime settimane, questo trio ha dimostrato di poter fare la differenza, mostrando che a Reazione a Catena la sintonia e i rapporti umani contano davvero.

Il successo di Laura, Marta e Rita rappresenta un momento significativo per questa edizione del programma, ribadendo che la televisione può diventare un luogo dove i legami familiari non sono solo emozioni, ma un vantaggio strategico e vincente.

Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a Reazione a Catena – Sito ufficiale Rai Play.

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