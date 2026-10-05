Le Matricole Reazione a Catena, chi sono, età, quanto vinto nuovi campioni dalla provincia di Ferrara





Nella puntata del 4 ottobre 2026, il celebre game show preserale di Rai 1, Reazione a Catena, ha visto l’affermazione di una nuova formazione capace di strappare il titolo ai campioni in carica. Sono Le Matricole, composte da Nicolò, Alessandro e Marco, a salire sul gradino più alto del podio, imponendosi contro I Mariachi, la squadra uscente.





I tre protagonisti vengono dalla bassa ferrarese: Nicolò e Alessandro abitano a Poggio Renatico, mentre Marco è originario di San Pietro in Casale. Li lega un’amicizia di lunga data, che affonda le radici nell’infanzia. Proprio l’inizio di una fase importante della loro vita – l’ingresso all’università – ha ispirato il nome scelto per la squadra: “Le Matricole”.

Il confronto con I Mariachi si è svolto all’insegna dell’equilibrio e della tensione fino agli ultimi momenti. Filippo, Simone e Giovanni, detentori del titolo, avevano mostrato ottima preparazione nelle puntate precedenti, ma nella serata appena trascorsa hanno incontrato qualche difficoltà speciale nella fase decisiva, l’Intesa Vincente. Qui, Le Matricole si sono dimostrati particolarmente reattivi, trovando nove parole corrette e mettendo subito sotto pressione gli avversari.

Dall’altra parte, I Mariachi si sono bloccati soprattutto sui riferimenti musicali, con passaggi legati a figure come Lucio Battisti e a celebri brani come “Il Piave mormorava”. Pino Insegno, alla conduzione, ha manifestato sorpresa in più occasioni di fronte alle incertezze della squadra uscente, mentre il tempo scorreva inesorabile.

La vittoria a questa prova chiave ha determinato la rimonta de Le Matricole, che si sono qualificati per la Prima Ultima Catena con un bottino totale considerabile intorno ai 116.000 euro. Come da tradizione, ad ogni errore o passaggio obbligato il montepremi è stato ridotto, ma i tre giovani ferraresi sono riusciti a mantenere la lucidità necessaria per gestire la pressione.

Il momento clou è arrivato negli istanti finali della sfida, quando, partendo dall’indizio “Botto”, hanno deciso di acquistare il Terzo Elemento per avere un ulteriore aiuto. Il nuovo indizio “Pugni” li ha portati rapidamente alla soluzione: “Sacco”. Un collegamento intelligente, che lega “Sacco” a “Botto” – nella forma espressiva “un sacco” come sinonimo di abbondanza – e a “Pugni”, come i colpi tirati al sacco da boxe.

Questa mossa si è rivelata vincente e ha permesso alla squadra de Le Matricole di portare a casa un premio complessivo di circa 3.600 euro in gettoni d’oro. Il risultato non solo suggella la loro prima esperienza da campioni, ma dà anche il via a un nuovo capitolo della staffetta dei campioni che sta caratterizzando il programma.

Dopo il lungo periodo di predominio de Le Pappardelle, la corona di Reazione a Catena sembra passare di mano con maggior frequenza ultimamente, e lo stesso conduttore, Pino Insegno, ha sottolineato l’intensificarsi dei cambi al vertice. Le Matricole vengono accolti dal pubblico con simpatia anche per la loro giovane età e per il rapporto stretto che li unisce.

Una particolarità emersa durante la puntata riguarda Alessandro, che ha raccontato di essere fidanzato con Chiara, ricevendo così un saluto in diretta da parte del presentatore. Questo momento personale ha aggiunto un tocco di umanità e spontaneità alla gara.

Ora la palla passa ai prossimi appuntamenti: Le Matricole riusciranno a confermare il titolo o la staffetta continuerà? Il loro debutto suggerisce determinazione e affiatamento, fondamentali in un gioco che richiede prontezza e capacità di collaborazione.

Il nuovo trio di campioni rappresenta dunque una ventata di novità ma anche il proseguimento di una tradizione, quella di Reazione a Catena, che da anni coinvolge il pubblico italiano con sfide di intelligenza e spirito di squadra. La loro storia e il legame d’amicizia, insieme al momento di vita che stanno vivendo, aggiungono un ulteriore elemento di interesse alla trasmissione.

Resta quindi da vedere come evolverà la loro esperienza in questo quiz show, un test tanto di capacità individuali quanto di intesa collettiva. La stagione è appena iniziata e il pronostico rimane aperto.

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