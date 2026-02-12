Foto pubblicata da Elly Schlein, scoppia la polemica: dal Coni all’atleta tutti contro





Il meme ha suscitato l’indignazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dell’atleta coinvolto: “Il mio impegno è esclusivamente sportivo”.





In un video diffuso sui canali social del Partito Democratico, volto a promuovere il “no” al referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo, è stata utilizzata – apparentemente senza l’esplicito consenso dell’interessato – l’immagine dell’atleta azzurro di curling Amos Mosaner, reduce da un recente bronzo olimpico. L’atleta non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica in merito all’iniziativa, né ha formalmente richiesto la rimozione del contenuto, che è stato successivamente cancellato dal partito.

Il post in questione utilizzava immagini tratte da una partita di curling, trasformando un colpo vincente della coppia azzurra Mosaner-Costantini in una metafora del voto previsto per il mese di marzo. Pur trattandosi di un meme di natura leggera, l’iniziativa ha provocato la reazione dell’olimpionico.

Amos Mosaner ha criticato il Partito democratico per aver usato immagini di una sua partita in un video per promuovere il referendum del 22 e 23 marzo. Mosaner ha dichiarato di non essere stato informato né di aver autorizzato l’uso delle sue immagini in un contesto politico e ha chiesto la rimozione del video. Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, si è detto “sbalordito” dall’uso delle immagini degli atleti per scopi politici. Anche la compagna di squadra di Mosaner, Stefania Costantini, avrebbe chiesto la rimozione del post. Il Pd ha rimosso il contenuto, spiegando che non intendeva coinvolgere gli atleti nella campagna referendaria né attribuire loro una posizione politica. Il partito ha riconosciuto che il linguaggio del meme usato nel post poteva generare fraintendimenti.



