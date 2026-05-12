Francesca Manzini contro Adriana Volpe al Grande Fratello Vip: accuse reciproche, urla in diretta e tensione alle stelle a poche settimane dalla finale del reality Mediaset.





Francesca Manzini e Adriana Volpe ancora al centro delle tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip. A poche settimane dalla finale del reality di Canale 5, il clima tra i concorrenti appare ormai sempre più complicato e gli scontri si susseguono senza tregua. Nelle ultime ore, una nuova lite esplosa durante la diretta ha attirato l’attenzione del pubblico e acceso il dibattito sui social network, dove il programma continua a dominare le conversazioni online.





Dopo il confronto particolarmente acceso tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, la puntata ha cambiato improvvisamente direzione concentrandosi su alcune dinamiche nate all’interno della Casa. La conduttrice Ilary Blasi ha introdotto un nuovo blocco dedicato a una concorrente accusata da diversi coinquilini di non essersi mostrata completamente sincera davanti alle telecamere.

Prima del confronto in studio, la produzione ha trasmesso una clip riassuntiva con i momenti più discussi degli ultimi giorni. Nel video sono state raccolte critiche, accuse e discussioni che hanno coinvolto in particolare Francesca Manzini e Adriana Volpe, già protagoniste di precedenti incomprensioni.

Al termine della clip, il confronto è diventato immediatamente molto duro. La prima a intervenire è stata Adriana Volpe, che ha contestato il comportamento della coinquilina accusandola di mostrarsi diversa rispetto a ciò che realmente pensa. La showgirl ha dichiarato: “Rimango senza parole, anche un po’ confusa… Francesca tu vuoi passare sempre per buona, poi però ci sono momenti in cui tiri dritto… Cosa non ti piace di me? Solo perchè ho messo in evidenza il fatto che tu non sia stata coerente con te stessa… Quello che tu hai raccontato sono state delle falsità…”.

Parole che hanno immediatamente aumentato la tensione nello studio del Grande Fratello Vip. La replica di Francesca Manzini non si è fatta attendere e i toni sono rapidamente degenerati. L’imitatrice e attrice ha accusato la concorrente di utilizzare aspetti personali per difendersi durante le discussioni.

Visibilmente alterata, Francesca Manzini ha risposto: “Lo stai rifacendo… Non ci si crede… La smetti? Rispondi su ciò che sei tu… Non ti difendere usando le mie debolezze e con la mia persona… Non te lo permetto… Stai parlando della mia persona, non ne parli… Difenditi per chi è Adriana…”.

Lo scontro è proseguito senza che nessuna delle due concorrenti mostrasse l’intenzione di abbassare i toni. Adriana Volpe ha continuato a sostenere di essere stata giudicata ingiustamente dalle altre protagoniste del reality, ribadendo il proprio punto di vista davanti alle telecamere. La conduttrice ha dichiarato: “Mi hai dato della falsa e che non mi racconto… Io invece dico da che pulpito… Ti sei raccontata tante bugie, una marea…”.

La risposta della Manzini è stata ancora più dura. La concorrente ha definito la rivale “perfida” e “subdola”, rifiutando categoricamente le accuse ricevute e difendendo la propria scelta di mantenere privati alcuni aspetti personali. Durante il confronto ha affermato: “Che perfidia… Sei proprio perfida e subdola… E’ la verità? No, non lo è… Io ho fatto presa di coscienza… Non ti faccio parlare della mia vita privata… Ho solo protetto una persona, non ci provare…”.

Le immagini della discussione hanno rapidamente fatto il giro dei social, dove i telespettatori del Grande Fratello Vip si sono divisi tra chi sostiene Adriana Volpe e chi invece difende Francesca Manzini. Su X, Instagram e Facebook il confronto tra le due concorrenti è diventato uno degli argomenti più commentati della serata.

Nonostante il clima molto teso, Adriana Volpe ha poi provato a riportare la conversazione su toni più moderati, spiegando di apprezzare diversi aspetti della personalità della coinquilina. La showgirl ha infatti precisato: “A me piace la Francesca divertente, artistica, quella che è sensuale, ironica e autoironica… Ma rimango delusa quando vedo una Francesca che attacca su una cosa che sa benissimo che non ha fondamenta…”.

Le sue parole, però, non sono bastate a chiudere il conflitto nato all’interno della Casa. Poco dopo è arrivata la replica finale di Francesca Manzini, che ha nuovamente accusato la concorrente di non raccontarsi completamente davanti alle telecamere del reality. “Non ti attaccare a queste cose… Parla di te… Che ci sei venuta a fare qua se non ti racconti?” ha dichiarato senza esitazioni.

A questo punto il rapporto tra le due concorrenti sembra ormai fortemente compromesso. Con la finale sempre più vicina, gli equilibri all’interno della Casa continuano a cambiare rapidamente e le tensioni rischiano di influenzare anche il percorso degli altri gieffini.

Intanto il pubblico continua a seguire con attenzione ogni sviluppo. In molti si chiedono se tra Francesca Manzini e Adriana Volpe possa arrivare un chiarimento nelle prossime puntate oppure se lo scontro sia destinato a proseguire fino alla conclusione del Grande Fratello Vip 2026.

Visualizzazioni: 44



