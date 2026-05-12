Francesca Manzini e Raul Dumitras al centro del gossip al Grande Fratello Vip: dopo la festa swing spunta il racconto di un bacio in confessionale.





Francesca Manzini torna protagonista delle dinamiche del Grande Fratello Vip e questa volta al centro delle polemiche finisce un presunto bacio con Raul Dumitras avvenuto durante una serata organizzata nella Casa. A poche settimane dalla finale del reality di Canale 5, il clima tra i concorrenti continua a essere sempre più acceso e anche un momento nato per divertimento si è trasformato rapidamente in uno dei casi più discussi della notte.





La vicenda sarebbe iniziata durante la festa a tema swing organizzata dagli autori nel localino della Casa. Tra musica, balli e brindisi insieme ai Boys4Road, i gieffini hanno trascorso alcune ore di apparente leggerezza dopo giorni caratterizzati da tensioni e continui confronti. Secondo quanto raccontato successivamente dai concorrenti, però, proprio nel corso della serata sarebbero accaduti episodi destinati a creare nuove polemiche.

Nelle ore successive alla festa, infatti, alcuni vipponi hanno iniziato a discutere di quanto avvenuto lontano dalle telecamere principali. Al centro dei racconti è finita proprio Francesca Manzini, che avrebbe ammesso di sentirsi particolarmente alterata dopo i numerosi brindisi della serata.

Secondo il racconto dei concorrenti, l’imitatrice avrebbe iniziato a scherzare in modo molto provocatorio con Raul Dumitras, dando vita a una serie di momenti che hanno immediatamente attirato l’attenzione degli altri gieffini. Tra battute, giochi e confidenze, il clima si sarebbe acceso rapidamente fino a trasformare l’episodio nell’argomento principale della notte all’interno della Casa.

A far esplodere definitivamente il caso sarebbe stato un confessionale registrato subito dopo la festa. Secondo alcuni concorrenti presenti, durante quel momento Francesca Manzini avrebbe improvvisato uno spogliarello ironico e scherzoso davanti a Raul Dumitras, lasciando senza parole chi era venuto a conoscenza della scena.

Proprio il nome di Raul Dumitras è finito rapidamente al centro del gossip insieme a quello della concorrente. Nelle ore successive, infatti, è emerso anche il racconto di un presunto bacio sulle labbra avvenuto tra i due durante il confessionale. Un gesto che, secondo quanto riferito dai presenti, sarebbe nato esclusivamente per gioco e senza alcun coinvolgimento sentimentale.

La situazione, però, si è complicata quando la vicenda ha iniziato a circolare tra gli altri concorrenti della Casa. Francesca Manzini, secondo diversi racconti, non avrebbe gradito il fatto che quell’episodio fosse diventato argomento di discussione pubblica.

Visibilmente irritata, la concorrente avrebbe reagito duramente davanti al gruppo dichiarando: “Non ti ho mai detto di non dirlo, ma una persona con un po’ di tatto non lo avrebbe detto!”.

Le tensioni sono aumentate rapidamente e i gieffini hanno iniziato a confrontarsi sulla vicenda per gran parte della notte. Tra i primi a intervenire in difesa della Manzini c’è stato Raimondo Todaro, che ha cercato di ridimensionare l’accaduto invitando tutti a non trasformare il momento in un caso eccessivo.

Il ballerino ha infatti commentato: “Non c’è niente di male, era uno scherzo!”, provando a riportare il clima su toni più leggeri. Nonostante il suo intervento, però, le discussioni sono proseguite a lungo all’interno della Casa.

A commentare la situazione è stata anche Alessandra Mussolini, che con il suo tono ironico ha lanciato alcune frecciate alla concorrente. La gieffina ha scherzato sul comportamento avuto da Francesca Manzini durante la festa, dichiarando: “Ha bevuto tutto quello che poteva bere e ora piange”.

Secondo quanto raccontato dagli altri concorrenti, poco prima del confessionale incriminato l’imitatrice si sarebbe esibita anche in una danza del ventre sulle note di “Kiss Kiss”, attirando l’attenzione dei presenti con un outfit particolarmente appariscente.

Nel frattempo, l’episodio è diventato rapidamente virale anche sui social network. Su X migliaia di utenti hanno commentato il presunto bacio tra Francesca Manzini e Raul Dumitras, dividendo il pubblico tra chi ha considerato il tutto un semplice gioco e chi invece ha criticato il comportamento dei concorrenti.

Tra i messaggi più condivisi online c’è stato quello di un utente che ha scritto: “Francesca fa uno spogliarello, più bacio a stampo a Raul in confessionale e loro non possono dirlo perché devono avere rispetto per la persona che lei ha fuori! Pazzeska maestra di clip”.

Il commento ha raccolto in poche ore centinaia di reazioni, confermando ancora una volta quanto ogni episodio all’interno della Casa riesca ad accendere immediatamente il dibattito online.

Con la finale ormai vicina, le dinamiche del Grande Fratello Vip continuano quindi a regalare momenti imprevedibili. E mentre il pubblico segue con attenzione ogni sviluppo, il caso legato a Francesca Manzini e Raul Dumitras rischia di diventare uno dei temi più discussi anche nelle prossime puntate del reality.

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