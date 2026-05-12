Francesca Manzini racconta il bacio con Raul Dumitras al Grande Fratello Vip e nella Casa esplode una nuova polemica a pochi giorni dalla finale.





Francesca Manzini torna al centro delle discussioni nella Casa del Grande Fratello Vip dopo aver raccontato un episodio avvenuto in confessionale con Raul Dumitras. Le parole della concorrente hanno immediatamente acceso il dibattito tra i gieffini e sui social network, dove il pubblico si è diviso sulla vicenda.





Con la finale ormai vicina, nella Casa il clima continua a essere sempre più pesante. Le tensioni tra i concorrenti aumentano giorno dopo giorno e anche momenti inizialmente considerati leggeri rischiano rapidamente di trasformarsi in nuovi motivi di scontro.

Nelle ultime ore, Francesca Manzini si è confidata con Lucia Ilardo, tornando a parlare di quanto accaduto durante la festa organizzata nei giorni scorsi dal Grande Fratello Vip. Al centro del racconto, il presunto bacio avvenuto in confessionale con Raul Dumitras.

Secondo quanto spiegato dalla concorrente, il momento sarebbe nato come un semplice gioco tra gieffini, ma lei non avrebbe gradito completamente il comportamento del coinquilino. Durante la conversazione con Lucia Ilardo, l’imitatrice ha raccontato: “Raul mi ha baciato a stampo, mi è saltato addosso. È stato un gioco, ci siamo divertiti tutti ma io meno perché non mi andava”.

La vicenda aveva già iniziato a circolare nella Casa nelle ore successive alla festa, provocando discussioni e incomprensioni tra diversi concorrenti. Quando il racconto di Francesca Manzini è diventato argomento di confronto tra i gieffini, la tensione è aumentata ulteriormente.

Nel corso della conversazione con Lucia Ilardo, la concorrente ha poi precisato nuovamente la propria versione dei fatti: “Mi ha baciato lui, mi è saltato addosso e mi ha baciato. Mi ha tolto la mano e mi ha dato un bacio a stampo per gioco. È stato un gioco ci siamo divertiti tutti, ma io un po’ meno perché non mi andava che mi baciava a stampo”.

Le sue parole hanno lasciato intendere un disagio legato soprattutto al fatto di avere una relazione fuori dalla Casa. Secondo diversi telespettatori, infatti, Francesca Manzini temerebbe che quanto accaduto possa essere frainteso dal pubblico o risultare irrispettoso nei confronti del compagno.

La vicenda ha immediatamente infiammato anche i social network. Su X centinaia di utenti hanno iniziato a commentare il racconto della gieffina, dividendosi tra chi sostiene la concorrente e chi invece ritiene eccessivo il modo in cui l’episodio è stato descritto.

Tra i messaggi più condivisi online c’è stato quello di un utente che ha scritto: “Lei prima fa le cose poi si pente e le racconta a modo suo”. Altri utenti hanno criticato duramente la ricostruzione fatta da Francesca Manzini, sostenendo che il comportamento di Raul Dumitras sia stato interpretato in maniera troppo pesante.

Un commento diventato virale recita: “Ma cosa sta dicendo la Manza? Dire che Raul gli è saltato addosso è una cosa fuori luogo perché le cose non sono andate in quel modo”.

Non sono mancati però anche messaggi a difesa della concorrente. Alcuni utenti hanno sottolineato come la gieffina abbia il diritto di esprimere il proprio disagio rispetto a un gesto che non avrebbe gradito completamente. “Ok Francesca sbaglia, ma se lascia intendere che non vuole far uscire questa cosa perché mai devono continuare tutti a mettere bocca?” ha scritto un telespettatore sui social.

Molti fan del reality hanno inoltre evidenziato come Francesca Manzini appaia sempre più isolata rispetto al resto del gruppo. Un utente ha commentato: “Mi dispiace ma Francesca non può essere costantemente presa di mira dal gruppo”.

Altri telespettatori si interrogano invece sulla possibile reazione di Raul Dumitras nel momento in cui la vicenda verrà affrontata ufficialmente durante una puntata in diretta del Grande Fratello Vip. Alcuni utenti hanno espresso preoccupazione per le conseguenze che il racconto potrebbe avere sul concorrente.

C’è anche chi si dice preoccupato per lo stato emotivo della gieffina in questa fase finale del programma. “Francesca non ce la fa più a stare in quella casa, dovrebbe mollare perché straparla senza senso” si legge in uno dei tanti commenti comparsi online.

Nel frattempo, nella Casa il clima continua a essere sempre più difficile. Con la finale ormai alle porte, ogni parola e ogni episodio sembrano destinati ad amplificarsi, trasformando anche un semplice gioco tra concorrenti in una nuova polemica capace di monopolizzare il dibattito del pubblico.

E mentre il confronto tra Francesca Manzini e gli altri gieffini continua ad alimentare tensioni e discussioni, il Grande Fratello Vip si prepara a vivere giorni sempre più delicati prima della finalissima.

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