Fumare marijuana dopo i 30 anni potrebbe non essere una buona idea





La marijuana sta lentamente diventando più accettata in tutto il mondo. Che sia per motivi medici, per l’ansia o per uso ricreativo, sempre più persone stanno diventando sostenitori della pianta. Tuttavia, uno studio più recente mette in discussione se sia davvero una buona idea per gli adulti farne uso. In particolare, per gli adulti di 30 anni o più. Le implicazioni suggeriscono che le persone in questa fascia d’età potrebbero voler riconsiderare l’abitudine.





Hai 30 anni o più e ti concedi occasionalmente (o regolarmente) una canna? Ebbene, una ricerca condotta in Australia suggerisce che potresti voler ridurre questa abitudine. Gli studiosi hanno analizzato gli esiti di vita dei consumatori di marijuana e i risultati per gli adulti sopra i 30 anni non sono stati molto positivi. (1)

Il team di ricercatori dell’Università del Queensland ha esaminato quelli che vengono chiamati indicatori di successo sia per i consumatori di anfetamine sia per quelli di marijuana. Hanno analizzato i dati di oltre 8.000 madri e 2.000 figli riguardo all’uso di droghe a 21 e a 30 anni. Il team ha scoperto che l’uso era associato a tassi di successo inferiori sulla base di nove criteri specifici, tra cui:

Istruzione

Reddito

Proprietà della casa

Stato della relazione

Felicità dichiarata

Ancora più importante, tuttavia, è che questi tassi di successo ridotti si applicavano solo a coloro che continuavano a fumare marijuana dopo i 30 anni.



