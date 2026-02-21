Ti svegli più volte durante la notte per andare in bagno? Scopri i 5 errori che stanno rovinando il tuo sonno





Una buona notte di sonno è essenziale sia per la salute fisica che per quella mentale. Idealmente, ogni persona dovrebbe puntare ad almeno 7-8 ore di sonno durante la notte. Tuttavia, la qualità del sonno non dipende solo dalle ore trascorse a letto. Un sonno frammentato può interferire con i normali cicli del sonno del corpo, rendendo il riposo meno efficace. Anche se dormi otto ore, un sonno leggero o agitato può comunque farti sentire stanco al mattino.





Molte persone si svegliano durante la notte per andare in bagno, ed è una delle ragioni per cui il loro sonno viene disturbato.

Mentre alcuni non hanno problemi a riaddormentarsi dopo essersi alzati, altri fanno fatica.

Le visite notturne in bagno più di una volta a causa dello stimolo a urinare sono conosciute come nicturia. Alcune delle cause note di questa condizione sono il diabete, un ingrossamento della prostata o anche alcune patologie cardiache.

Tuttavia, le frequenti visite al bagno durante la notte possono anche essere innocue e risolvibili modificando alcune semplici abitudini.

Bere liquidi “nascosti” prima di andare a letto

Anche se alcune persone decidono consapevolmente di smettere di bere acqua qualche ora prima di andare a dormire per evitare di usare il bagno durante la notte, continuano però a consumare alimenti ricchi di liquidi come zuppe, melone, sedano, cetriolo e cibi simili che agiscono come diuretici naturali.

Prova a stabilire un “limite per i liquidi” almeno tre ore prima di andare a letto, includendo acqua, tè e alimenti con alto contenuto di acqua.

Cenare troppo tardi

L’orario dell’ultimo pasto influisce sulla qualità del sonno. Cenare poco prima di andare a letto mantiene attivo il sistema digestivo, il che stimola anche i reni e aumenta la minzione notturna.

Andare in bagno “per sicurezza”

Molte persone usano il bagno subito prima di andare a letto “per sicurezza”, senza sapere che questa abitudine può portare la vescica a inviare il segnale di “bisogno” anche quando è appena piena.

Dormire in posizioni scorrette o con i cuscini sbagliati

Dormire a pancia in giù o usare troppi cuscini può esercitare pressione sull’addome e sulla vescica, provocando un falso stimolo a urinare. Una postura scorretta durante il sonno può anche interferire con la normale ridistribuzione dei liquidi nel corpo durante la notte.

Tenere la camera da letto troppo calda

Se la camera da letto è troppo calda durante la notte, o se si indossano pigiami pesanti, ciò può interferire con la capacità del corpo di regolare la temperatura e con ormoni come la vasopressina, che normalmente aiuta a limitare la produzione di urina durante la notte. Sarebbe meglio mantenere la temperatura della camera tra 18°C e 20°C, indossare indumenti da notte leggeri e traspiranti realizzati con materiali come cotone, lino o bambù, e assicurarsi che la stanza abbia una buona ventilazione.

Non dimenticare che dormire meglio significa vivere meglio.



