Ti svegli più volte durante la notte per andare in bagno? Scopri i 5 errori che stanno rovinando il tuo sonno

Una buona notte di sonno è essenziale sia per la salute fisica che per quella mentale. Idealmente, ogni persona dovrebbe puntare ad almeno 7-8 ore di sonno durante la notte. Tuttavia, la qualità del sonno non dipende solo dalle ore trascorse a letto. Un sonno frammentato può interferire con i normali cicli del sonno del corpo, rendendo il riposo meno efficace. Anche se dormi otto ore, un sonno leggero o agitato può comunque farti sentire stanco al mattino.
Molte persone si svegliano durante la notte per andare in bagno, ed è una delle ragioni per cui il loro sonno viene disturbato.
Mentre alcuni non hanno problemi a riaddormentarsi dopo essersi alzati, altri fanno fatica.
Le visite notturne in bagno più di una volta a causa dello stimolo a urinare sono conosciute come nicturia. Alcune delle cause note di questa condizione sono il diabete, un ingrossamento della prostata o anche alcune patologie cardiache.
Tuttavia, le frequenti visite al bagno durante la notte possono anche essere innocue e risolvibili modificando alcune semplici abitudini.
- Bere liquidi “nascosti” prima di andare a letto
Anche se alcune persone decidono consapevolmente di smettere di bere acqua qualche ora prima di andare a dormire per evitare di usare il bagno durante la notte, continuano però a consumare alimenti ricchi di liquidi come zuppe, melone, sedano, cetriolo e cibi simili che agiscono come diuretici naturali.
Prova a stabilire un “limite per i liquidi” almeno tre ore prima di andare a letto, includendo acqua, tè e alimenti con alto contenuto di acqua.
- Cenare troppo tardi
L’orario dell’ultimo pasto influisce sulla qualità del sonno. Cenare poco prima di andare a letto mantiene attivo il sistema digestivo, il che stimola anche i reni e aumenta la minzione notturna.
- Andare in bagno “per sicurezza”
Molte persone usano il bagno subito prima di andare a letto “per sicurezza”, senza sapere che questa abitudine può portare la vescica a inviare il segnale di “bisogno” anche quando è appena piena.
- Dormire in posizioni scorrette o con i cuscini sbagliati
Dormire a pancia in giù o usare troppi cuscini può esercitare pressione sull’addome e sulla vescica, provocando un falso stimolo a urinare. Una postura scorretta durante il sonno può anche interferire con la normale ridistribuzione dei liquidi nel corpo durante la notte.
- Tenere la camera da letto troppo calda
Se la camera da letto è troppo calda durante la notte, o se si indossano pigiami pesanti, ciò può interferire con la capacità del corpo di regolare la temperatura e con ormoni come la vasopressina, che normalmente aiuta a limitare la produzione di urina durante la notte. Sarebbe meglio mantenere la temperatura della camera tra 18°C e 20°C, indossare indumenti da notte leggeri e traspiranti realizzati con materiali come cotone, lino o bambù, e assicurarsi che la stanza abbia una buona ventilazione.
Non dimenticare che dormire meglio significa vivere meglio.
