Funerali di Patrizia De Blanck, la figlia Giada De Blanck in lacrime: “Le ho mentito per darle speranza”





Oggi, giovedì 12 febbraio, si sono tenuti i funerali di Patrizia De Blanck presso la chiesa di Ponte Milvio, Gran Madre di Dio. La cerimonia ha visto la partecipazione di un centinaio di persone, tra cui amici, familiari e volti noti del mondo dello spettacolo. La figlia, Giada De Blanck, è apparsa visibilmente colpita dalla perdita della madre e ha condiviso con i giornalisti il suo profondo dolore. Durante le sue dichiarazioni, ha rivelato che il timore più grande di Patrizia era quello di rimanere sola.





In lacrime, Giada ha varcato la soglia della chiesa per unirsi alla cerimonia funebre, esprimendo il suo affetto e la sua gratitudine per il sostegno ricevuto. “La paura più grande di mamma era che io rimanessi da sola,” ha detto, aggiungendo di essere rimasta colpita dall’affetto dimostrato nei confronti della madre. “Non mi aspettavo tutto questo amore. Giuro che io non so come ringraziarvi da parte mia e da parte soprattutto sua. Grazie per l’affetto,” ha continuato, con la speranza che la madre possa continuare a proteggerla dal cielo.

Durante la cerimonia, Giada De Blanck ha condiviso un ricordo commovente, parlando della sua dedizione alla madre e della speranza che ha sempre cercato di trasmetterle. “Ho dato sempre la speranza a mamma che potesse guarire. Mi sono fatta carico di questo. Scusami se ti ho detto qualche bugia bianca, ma per me la cosa più bella della vita era vederti serena. Lei da lassù sa che le ho dedicato la mia vita e volevo che non soffrisse,” ha affermato, esprimendo il legame profondo che le univa. “Il mio amore per lei va al di là della morte. Io e lei eravamo una cosa sola, diverse ma complementari. In questo momento è come se una parte di me fosse andata via con lei.”

Giada aveva anticipato che il funerale sarebbe stato “semplice, così com’era il suo stile”. Ha anche comunicato che, in luogo di fiori, avrebbe preferito opere di bene, lasciando comunque libertà di scelta a coloro che volevano rendere omaggio a Patrizia De Blanck. “Chi vorrà compiere un gesto di solidarietà insieme a me sappia che mamma avrebbe preferito questo: all’esterno della chiesa sarà presente un corner per una donazione, di qualsiasi tipo, a favore di un’associazione che si occupa della lotta ai tumori alle ossa nei bambini,” ha spiegato.

All’ingresso della chiesa, un cartello recitava “Addio contessa del popolo”, mentre la bara era adornata con rose bianche e rosse, simbolo di affetto e rispetto. Tra i partecipanti alla cerimonia, oltre a familiari e amici, c’erano anche personalità del mondo dello spettacolo che hanno condiviso momenti significativi con Patrizia. Carmen Russo, ad esempio, ha ricordato come la loro amicizia sia nata da una lite in televisione, sottolineando che era “vera e autentica”.

Anche il marito di Patrizia, Enzo Paolo Turchi, era presente, così come il volto noto della Rai Beppe Convertini, che l’ha ricordata come un’amica leale e una madre straordinaria. La presenza di queste figure ha testimoniato l’impatto che Patrizia De Blanck ha avuto nella vita di molte persone, sia nel privato che nel pubblico.



