James Van Der Beek circondato dalla famiglia prima della morte: le ultime foto





Negli ultimi giorni della sua vita, James Van Der Beek è stato circondato dall’amore e dal supporto delle persone a lui più care. Due fotografie pubblicate sui social dalle amiche Stacy Keibler ed Erin Fetherston mostrano momenti toccanti: nella prima, l’attore è seduto su una sedia a rotelle mentre osserva il tramonto; nella seconda, è a letto e sorride, consapevole del suo destino imminente. Van Der Beek, noto per il suo ruolo di Dawson Leery nella serie cult Dawson’s Creek, è deceduto a causa di un tumore al colon.





Le immagini e i messaggi condivisi dalle sue amiche rivelano il profondo legame che l’attore aveva con le persone a lui vicine. Stacy Keibler, attrice e ballerina, ha descritto i suoi ultimi giorni con Van Der Beek come un vero dono. “Trascorrere questi ultimi giorni con te è stato un vero dono di Dio. Non sono mai stata così immersa nel presente in tutta la mia vita,” ha scritto Keibler. Ha continuato spiegando che, quando si è consapevoli della sacralità del tempo, non si spreca un solo respiro. “Ti siedi. Ascolti. Vi tenete per mano. Guardi il cielo cambiare colore e lasci che cambi anche te.”

Durante il loro tempo insieme, Keibler e Van Der Beek hanno condiviso momenti di riflessione e saggezza. “L’altra sera abbiamo guardato il tramonto insieme mentre condividevi la tua saggezza, le tue speranze e le promesse che ci siamo fatti,” ha aggiunto. Hanno discusso di come il mondo possa sembrare sottosopra, e di come il cielo possa aver bisogno del suo spirito per riportare equilibrio sulla Terra. “Proprio mentre il sole tramontava, una stella cadente ha attraversato il cielo… come a ricordarci che niente di tutto questo è casuale,” ha detto Keibler.

Il messaggio di Keibler è stato un tributo sincero, in cui ha descritto Van Der Beek come un dono e un marito incredibile, sottolineando l’importanza della sua presenza. “Hai donato così tanto a questo mondo… La tua presenza è stata una luce brillante nella mia vita e in quella di tanti altri,” ha concluso, esprimendo la sua convinzione che, nonostante la sua morte, il suo spirito continui a compiere grandi cose.

Anche Erin Fetherston, designer e amica di Van Der Beek, ha condiviso un ricordo toccante. “James, eri amato da tutto il mondo. Ma per noi eri lo zio James,” ha scritto. Fetherston ha ringraziato l’attore per la sua amicizia e per essere sempre stato presente nei momenti significativi della sua vita. “Quando il nostro cane è morto nel cuore della notte, sei stato tu a venire con la pala. Quando sono nati i miei bambini, tu e Kimberly (la moglie di Van Der Beek) siete stati i primissimi a venire,” ha ricordato, evidenziando come fosse parte integrante della loro famiglia.

La designer ha sottolineato l’importanza della loro amicizia, dicendo: “Che onore è stato sedermi al tuo tavolo e poterti chiamare ‘migliore amico’.” Fetherston ha riconosciuto il vuoto che Van Der Beek ha lasciato, ma ha promesso di continuare a inondare d’amore la sua famiglia e di onorare la sua memoria. “Faremo del nostro meglio per inondare d’amore la tua splendida famiglia e ricordarci di ‘continuare a ballare’ in tuo onore, perché hai sempre saputo quanto sia importante la gioia.”

James Van Der Beek ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto, non solo come attore, ma anche come amico e membro della famiglia. La sua capacità di portare gioia e saggezza nelle vite degli altri è stata evidente fino alla fine. La sua morte rappresenta una grande perdita per il mondo dello spettacolo e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere momenti con lui.



