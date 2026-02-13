Striscia la notizia, paura per il Gabibbo: aggredito a Milano





Il famoso pupazzo rosso, il Gabibbo, ha subito un’aggressione per la prima volta nella sua lunga carriera di 36 anni. L’incidente è avvenuto a Milano, dove il pupazzo è stato inviato per realizzare un servizio su due importanti battaglie che caratterizzano il programma Striscia la notizia. Queste battaglie riguardano l’occupazione indebita dei posti riservati ai disabili e l’evasione del pagamento del biglietto della metropolitana.





Durante la sua missione, il Gabibbo ha cercato di chiedere spiegazioni a un giovane, ma è stato malmenato. Il ragazzo, infastidito dalla presenza del pupazzo, ha spintonato il Gabibbo, facendolo cadere a terra più volte e sottraendogli anche il microfono. Questo episodio segna una rottura nel rapporto tra il pupazzo e il pubblico, dato che il Gabibbo è da sempre considerato un simbolo di giustizia e di lotta per i diritti civili.

Questo evento rappresenta una novità assoluta, poiché è la prima volta che qualcuno alza le mani su un personaggio così amato della televisione italiana, noto per il suo impegno nel sensibilizzare il pubblico su temi sociali. Il Gabibbo, creato il 1° ottobre 1990, è diventato un beniamino di generazioni di bambini e un promotore di battaglie civili attraverso il programma Striscia la notizia.

La scena dell’aggressione è stata ulteriormente resa surreale dal fatto che, per l’occasione, il Gabibbo ha avuto la voce di Al Bano, un noto cantante italiano, che è stato ospite della puntata in onda stasera. Per l’evento, il pupazzo si è presentato in un look particolare, indossando un panama e una sciarpa d’ordinanza, elementi che hanno contribuito a rendere l’aggressione ancora più strana.

Le immagini dell’incidente saranno trasmesse durante il quarto appuntamento di Striscia la notizia, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, in prima serata su Canale 5. Questo episodio ha suscitato grande attenzione e preoccupazione tra i fan del programma, che vedono il Gabibbo non solo come un personaggio comico, ma anche come un simbolo di lotta e di giustizia.

L’aggressione ha sollevato interrogativi su come la società percepisca e reagisca a figure pubbliche, anche quelle che, come il Gabibbo, sono state create per intrattenere e sensibilizzare il pubblico su questioni importanti. La reazione del pubblico sarà interessante da osservare, poiché il Gabibbo ha sempre avuto un forte legame con gli spettatori, che lo considerano un amico e un alleato nelle battaglie per la giustizia.

Inoltre, il fatto che un personaggio così iconico abbia subito un’aggressione potrebbe portare a una riflessione più ampia sulla violenza e sul rispetto nei confronti delle figure pubbliche, indipendentemente dalla loro natura. È fondamentale che episodi come questo non vengano normalizzati, ma piuttosto considerati come un segnale di allerta per la società.

Il Gabibbo, con la sua lunga carriera, ha sempre cercato di affrontare temi delicati con un approccio leggero e divertente, ma ora si trova ad affrontare una situazione inaspettata che mette in discussione il suo ruolo e la sua percezione nel contesto sociale attuale. La trasmissione di questa sera sarà un momento cruciale per comprendere le reazioni del pubblico e l’impatto di questo evento sulla figura del Gabibbo.



