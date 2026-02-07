Gaffe in tv all’apertura delle Olimpiadi 2026: Rai 1 sbaglia su stadio e Matilda De Angelis





Questa sera, Paolo Petrecca è stato il volto di Rai per la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, trasmessa in diretta su Rai 1. Tuttavia, l’inizio della diretta dallo Stadio San Siro di Milano non è stato dei migliori, con un errore che non è passato inosservato. Il direttore di Rai Sport ha salutato i telespettatori con un lapsus, dichiarando: “Buonasera dallo Stadio Olimpico”, per poi correggersi prontamente.





Le gaffe non si sono fermate qui. Durante il commento dell’inizio delle esibizioni sul palco dello stadio, splendidamente allestito per l’occasione, Petrecca ha confuso l’attrice italiana Matilda De Angelis con la cantante internazionale Mariah Carey, presente all’apertura. In diretta, ha affermato: “Le immagini ci portano con Mariah Carey”, prima di rimanere in silenzio per alcuni istanti. Ha poi ripreso la parola, correggendosi: “…Con Matilda De Angelis che, come direttrice d’orchestra, dirige una fantasia ispirata a grandi compositori italiani come Verdi, Puccini, Rossini”. Questi due errori, avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro, hanno immediatamente suscitato commenti e ironie sui social media, in particolare su X, dove i telespettatori hanno condiviso spezzoni della diretta.

Paolo Petrecca è stato scelto come telecronista Rai solo pochi giorni prima dell’evento di questa sera. Il 4 febbraio, è emersa la notizia che aveva preso a sorpresa il posto di Auro Bulbarelli, una voce storica del ciclismo Rai. Bulbarelli, dopo una gaffe riguardante la presenza del presidente Sergio Mattarella alla cerimonia, è stato invitato a lasciare il microfono per la cronaca dell’inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Ad affiancare Petrecca nella telecronaca ci sono Fabio Genovesi e la campionessa olimpica Stefania Belmondo.

L’apertura delle Olimpiadi rappresenta un momento di grande importanza non solo per gli atleti, ma anche per il pubblico che segue l’evento con entusiasmo. La cerimonia di apertura è un’occasione per celebrare lo sport e la cultura, e gli errori in diretta possono influenzare la percezione dell’evento. Nonostante le gaffe, l’evento ha proseguito, e i telespettatori hanno potuto godere delle esibizioni e delle celebrazioni che caratterizzano l’inizio di una delle manifestazioni sportive più attese al mondo.

La reazione del pubblico alle gaffe di Petrecca dimostra quanto sia alta l’attenzione su eventi di tale portata. I social media hanno amplificato le reazioni, creando un dibattito su come la diretta televisiva possa essere influenzata da errori umani e sulla responsabilità dei presentatori in momenti così significativi. La pressione di una diretta, unita all’importanza dell’evento, può portare a situazioni imbarazzanti, ma è anche parte integrante della dinamica della televisione in diretta.



