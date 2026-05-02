Garlasco, nuove ipotesi sul delitto: le parole della cugina di Chiara Poggi tornano centrali





Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione: nuove ipotesi investigative richiamano una dichiarazione del 2007 della cugina di Chiara Poggi su un possibile movente passionale.





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Il delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, torna al centro del dibattito giudiziario e mediatico con nuovi sviluppi che riaprono interrogativi mai del tutto sopiti. A distanza di anni, l’attenzione si concentra su elementi già emersi in passato ma oggi riletti alla luce delle più recenti ipotesi investigative.

Per l’omicidio della giovane era stato condannato in via definitiva l’ex fidanzato Alberto Stasi, che ha sempre sostenuto la propria estraneità ai fatti. Tuttavia, la Procura di Pavia ha recentemente formalizzato una nuova accusa nei confronti di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, Marco Poggi. L’ipotesi avanzata dagli inquirenti è quella di omicidio volontario, superando la precedente configurazione di concorso.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, ancora al vaglio della magistratura, Andrea Sempio avrebbe agito da solo. Al centro dell’ipotesi, un possibile movente legato a un rifiuto di natura sentimentale o sessuale da parte della vittima. L’indagato ha respinto ogni accusa, dichiarando di non aver avuto rapporti con Chiara Poggi e di conoscerla solo come sorella di un amico.

In questo scenario, torna alla ribalta una dichiarazione rilasciata nei giorni immediatamente successivi al delitto da Paola Cappa, cugina della vittima. Intervenuta in televisione nell’agosto 2007, aveva affermato: “Non escludo una pista passionale di un ragazzo che lei respingeva, Chiara era molto intima e pudica, può essere che lei non lo abbia mai detto”.

Parole che all’epoca non avevano trovato riscontro nelle indagini, orientate invece verso altre piste. Oggi, alla luce delle nuove ipotesi formulate dalla Procura, quella dichiarazione viene nuovamente considerata, contribuendo ad alimentare il dibattito su un caso che continua a suscitare attenzione.

Nei primi mesi dopo l’omicidio, le indagini si concentrarono principalmente sulla cerchia più vicina alla vittima, in particolare sul fidanzato, che frequentava abitualmente l’abitazione nei giorni in cui la famiglia Poggi era assente. Parallelamente, anche Andrea Sempio era stato esaminato dagli investigatori, ma la sua posizione era stata più volte archiviata.

Il possibile sviluppo giudiziario dipenderà ora dalle decisioni che verranno prese nei prossimi giorni, quando si stabilirà se procedere con un eventuale processo. Si tratta di un passaggio cruciale che potrebbe segnare una nuova fase in una vicenda giudiziaria tra le più complesse degli ultimi anni in Italia.

Il caso di Garlasco continua così a evolversi, tra nuove piste investigative e riletture di elementi già noti. Al centro resta la necessità di fare piena luce su quanto accaduto, mantenendo l’attenzione su una vicenda che, a distanza di tempo, non ha ancora esaurito il proprio impatto sul piano giudiziario e mediatico.

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