Grande Fratello Vip, Lilli Manzini difende Francesca: “Guai a chi la tocca”





Dopo la lite al Grande Fratello Vip, Lilli Manzini interviene sui social per difendere la sorella Francesca dagli insulti, criticando duramente concorrenti e dinamiche del programma.





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Non si placano le tensioni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, dove Francesca Manzini è tornata al centro delle dinamiche dopo un acceso scontro con Marco Berry. A prendere posizione, fuori dal reality, è stata la sorella Lilli Manzini, che ha deciso di intervenire pubblicamente per difendere l’imitatrice dagli insulti ricevuti.

Il confronto tra Francesca Manzini e Marco Berry è nato durante una conversazione legata al rapporto familiare tra la concorrente e la sorella. In particolare, si è discusso della differenza di età di quattordici anni tra le due, elemento che, secondo il mago, avrebbe potuto influire sulla loro distanza. Un’interpretazione che la concorrente ha ritenuto inappropriata, accusando il coinquilino di aver travisato il senso delle sue parole.

Da lì la situazione è degenerata, con toni sempre più accesi e sfociati in insulti. L’episodio ha suscitato reazioni immediate anche all’esterno, portando Lilli Manzini a intervenire con un lungo messaggio pubblicato sui social.

Nel suo sfogo, la doppiatrice ha espresso un giudizio netto sull’accaduto: “Inveire così io lo trovo veramente di una caduta di stile allucinante, se proprio doveva avere uno stile, tutta questa faccenda, che è proprio bassissima. È stata travisata la parola ‘patire’ dall’‘odiare’. Primo: non ho né patito né odiato la nascita di mia sorella, che per me è il dono di Dio più bello del mondo. E guai a chi tocca mia sorella: non è una minaccia né un avvertimento, è la verità. È mia sorella, e questo è tutto, proprio la cornice del tutto”.

Le dichiarazioni arrivano in un contesto già segnato da polemiche e discussioni tra i concorrenti. Lilli Manzini ha inoltre criticato l’atteggiamento di alcuni partecipanti al reality, ritenuti poco solidali nei confronti della sorella: “Considerando che io devo vedere queste dinamiche di gioco, perché i reality sono fatti così, bisogna adeguarsi a questo tipo di trasmissioni, a questo tipo di dinamiche. Io posso solo dire, da protagonista della situazione, perché si parlava di me, che purtroppo quello che mi fa ancora più schifo è vedere una persona come mia sorella che è stata insultata”.

Nel prosieguo del suo intervento, ha ribadito il legame familiare, sottolineando come, nonostante le differenze, l’affetto non sia mai mancato: “E chiudo dicendo che io e mia sorella abbiamo quattordici anni di differenza, e pesano. Siamo due figlie uniche, io lo dico sempre, l’ho detto anche ai nostri genitori, l’ho sempre detto, e ne vado fiera di essere sua sorella. Ne vado fiera, perché siamo due con due attributi così e non ci interessa la critica. Perché un conto è la critica, un altro è l’insulto, e qui si sta insultando. Che bel gioco che state facendo. A ciascuno il suo gioco, io mi tengo il mio”.

A seguito dell’episodio, Marco Berry ha avuto modo di scusarsi con la concorrente, riconoscendo l’eccesso nei toni utilizzati. Il chiarimento è arrivato anche dopo un richiamo ricevuto in confessionale: “Ho esagerato, probabilmente perché sono stanco o perché mi sono sentito accusare di una roba che non sentivo mia. Io non giudico mai. Ma sicuramente quello che ho fatto è sbagliato e la mia reazione non ha giustificazioni. L’unica cosa che con il cuore posso dire è: mi dispiace tantissimo e sono veramente in difetto perché non sono così. La cosa che mi ha fatto più male è sentirmi dire da te che nei discorsi di tua sorella sono stato indelicato. Mi sono sentito in difficoltà e in colpa perché non mi sono riconosciuto”.

L’episodio riaccende il dibattito sulle dinamiche interne al Grande Fratello Vip, dove tensioni personali e relazioni familiari possono rapidamente trasformarsi in scontri pubblici, alimentando reazioni sia dentro che fuori dalla Casa.

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