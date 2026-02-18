Giada De Blanck mostra l’urna della madre Patrizia: “Ti avevo promesso che saresti tornata a casa”





Il legame tra Giada De Blanck e la madre Patrizia ha trovato un nuovo modo di esprimersi tra le mura domestiche. Dopo i funerali celebrati a Roma, la figlia della Contessa, scomparsa all’età di 85 anni lo scorso 8 febbraio, ha documentato sui social il trasferimento delle ceneri nella residenza di famiglia. In un post, Giada ha condiviso immagini dell’urna cineraria a forma di cuore, accompagnate da una dedica toccante: “Sei nel mio cuore e lì vivrai sempre”.





Nella foto pubblicata, l’urna è posizionata in un angolo della casa, circondata da rose, fiori bianchi e una candela accesa. Accanto all’urna, c’è una fotografia sorridente di Patrizia. Giada De Blanck ha voluto esprimere il suo affetto e il suo impegno a mantenere viva la memoria della madre, affermando: “Sei tornata. Sempre con me a casa come ti avevo promesso e nel cuore sei e nel cuore mio vivrai sempre”. La 45enne, che ha scelto di allontanarsi dai riflettori televisivi negli ultimi anni, ha anche assunto la gestione dei profili social ufficiali di Patrizia, pubblicando video e ricordi d’archivio per ringraziare gli utenti per i messaggi di affetto ricevuti.

Riguardo alle cause del decesso, la famiglia ha deciso di mantenere il massimo riserbo durante il lungo decorso clinico della malattia di Patrizia, che è durata diversi mesi. Solo dopo la morte, Giada ha spiegato le ragioni di questa scelta di isolamento, rivelando la gravità della situazione vissuta nel privato: “Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza, in un momento estremamente delicato e terribile per tutte e due, proteggendola da tutto, dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti”, ha scritto pochi giorni fa sui social.

Questa decisione di tutelare la privacy della madre è stata una priorità assoluta per Giada, che ha voluto garantire a Patrizia la possibilità di vivere la malattia senza interferenze mediatiche. La figlia ha dimostrato un forte senso di responsabilità e amore nei confronti della madre, scegliendo di affrontare la situazione con discrezione e rispetto.

Il trasferimento delle ceneri rappresenta un momento significativo e intimo per Giada, che ha voluto onorare la memoria della madre in un modo che riflette il loro legame speciale. L’urna a forma di cuore simboleggia non solo l’amore che la figlia prova per la madre, ma anche il desiderio di mantenerne viva la presenza nella propria vita quotidiana.

Il gesto di Giada ha suscitato una risposta emotiva tra i suoi follower, molti dei quali hanno condiviso messaggi di sostegno e condoglianze. La comunità online ha dimostrato un forte senso di solidarietà nei confronti della figlia della Contessa, riconoscendo il dolore e la perdita che ha affrontato.

Giada De Blanck sta ora affrontando un periodo di transizione, cercando di mantenere vivo il ricordo di Patrizia mentre gestisce anche la sua eredità pubblica. La sua scelta di condividere momenti intimi sui social media riflette un desiderio di connessione con coloro che hanno amato e rispettato sua madre.



