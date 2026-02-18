Prima di morire, James Van Der Beek aveva rinnovato i voti con Kimberly: la cerimonia a letto





Il noto attore James Van Der Beek ha rinnovato le sue promesse di matrimonio con la moglie Kimberly pochi giorni prima della sua morte, avvenuta all’età di 48 anni l’11 febbraio, dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon retto. La notizia è stata rivelata da Kimberly in un’intervista a People.com, dove ha condiviso i dettagli commoventi della cerimonia che ha avuto luogo nella loro camera da letto.





Kimberly ha raccontato che la coppia ha deciso di rinnovare i voti nuziali solo due giorni prima della morte di James. Gli amici più cari della coppia hanno contribuito a rendere la cerimonia speciale, portando nuove fedi nuziali e decorando la camera con fiori e candele. Kimberly ha descritto l’evento come “semplice, bella e commovente”. Durante la cerimonia, erano presenti anche familiari e amici intimi, tra cui il musicista Poranguí, che ha suonato una selezione di brani, concludendo il momento con “Somewhere Over The Rainbow”. Alcuni amici hanno partecipato all’evento tramite videochiamata su Zoom, permettendo a più persone di condividere quel momento significativo.

James Van Der Beek, noto per il suo ruolo in “Dawson’s Creek”, è deceduto circondato dall’affetto dei suoi cari. Dopo la cerimonia con Kimberly, ha ricevuto numerose visite da amici e familiari, che hanno voluto rendere omaggio alla sua vita e alla sua carriera sui social media. Tra coloro che gli sono stati vicini, c’era Alfonso Ribeiro, e la stilista Erin Fetherston, che ha condiviso un post su Instagram in cui ricordava James mentre era a letto, sorridente nonostante le circostanze. “È stato un onore avere un posto al tuo tavolo, chiamarti migliore amico”, ha scritto Fetherston, esprimendo il suo affetto per l’attore.

La coppia si era sposata il 1° agosto 2010 e insieme hanno avuto sei figli: Olivia, Annabel, Emilia, Gwendolyn, Joshua e Jeremiah. La loro famiglia era sempre stata al centro della vita di James, e la decisione di rinnovare le promesse nuziali riflette il profondo legame che li univa. Kimberly ha voluto condividere questo momento intimo per onorare la memoria del marito e celebrare l’amore che hanno condiviso nel corso degli anni.

Durante la malattia di James, la famiglia ha scelto di mantenere un profilo basso riguardo alla sua condizione, preferendo proteggere la privacy e il benessere di tutti. Solo dopo la sua morte, Kimberly ha spiegato la scelta di vivere questo periodo in silenzio, affermando: “Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza, in un momento estremamente delicato e terribile per tutte e due, proteggendola da tutto, dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti”.

La storia di James Van Der Beek e Kimberly è un esempio di amore e dedizione, che ha toccato il cuore di molti fan e amici. La cerimonia di rinnovo delle promesse nuziali rappresenta un ultimo gesto d’amore tra i due, un modo per legare indissolubilmente le loro vite anche nei momenti più difficili.

La perdita di James ha suscitato una grande commozione nel mondo dello spettacolo e tra i fan, che hanno espresso il loro cordoglio sui social media. La sua carriera, iniziata negli anni ’90 con “Dawson’s Creek”, ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop, e il suo ricordo vivrà attraverso le opere e le esperienze condivise con la sua famiglia.

In questo momento di lutto, Kimberly sta affrontando la sfida di continuare la vita senza James, mantenendo viva la sua memoria attraverso i ricordi e l’amore per i loro figli. La comunità e i fan continuano a sostenere la famiglia, offrendo parole di conforto e solidarietà in questo periodo difficile.



