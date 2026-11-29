



Musicista dei Tazenda, Camedda contribuì alla scrittura e agli arrangiamenti del gruppo, che portò la lingua sarda al Festival di Sanremo.





Gigi Camedda, artista dei Tazenda impegnato alle tastiere, al canto e nella scrittura, è scomparso a 66 anni. Era da tempo assistito all’ospedale sassarese; le notizie del 29 novembre hanno riferito che la morte è avvenuta nelle prime ore della giornata. Le fonti parlano di una patologia grave, senza indicare quale specifica condizione abbia causato il decesso. Nel 1988 fondò la band con Andrea Parodi e Gino Marielli, condividendo negli anni successivi scelte artistiche, scrittura dei brani e arrangiamenti musicali.

La sua attività contribuì a portare la lingua sarda e le sonorità dell’isola a un pubblico nazionale. I Tazenda unirono elementi della tradizione locale al pop e al rock, costruendo un repertorio nel quale il sardo rimase una componente riconoscibile. Il momento di maggiore visibilità arrivò al Festival di Sanremo del 1991, quando la band si esibì con Pierangelo Bertoli in Spunta la luna dal monte (Disamparados) e concluse la gara al quinto posto. Un anno dopo tornò all’Ariston con un brano scritto da Marielli insieme a Fabrizio De André.

Dalla formazione musicale ai primi successi

Luigi Camedda nacque il 6 maggio 1960 a Vallorbe, in Svizzera, e iniziò a interessarsi alla musica quando aveva dieci anni. La sua formazione proseguì al Conservatorio di Sassari, dove studiò organo e composizione organistica. Nel 1977 diede vita ai Sole Nero insieme a Gino Marielli; Andrea Parodi si unì al gruppo l’anno seguente. Nel 1981, seguendo un consiglio di Mogol, i musicisti cambiarono denominazione e scelsero Coro degli Angeli. Per i quattro anni successivi collaborarono con Gianni Morandi e presero parte a tournée negli Stati Uniti e nell’allora Unione Sovietica.

Il progetto Tazenda prese forma nel 1988 per iniziativa di Camedda, Marielli e Parodi; nello stesso anno uscì il disco d’esordio, che portava il nome del gruppo. Per i tre musicisti, la precedente esperienza nel Coro degli Angeli costituiva una tappa significativa. La nuova formazione mise insieme quanto appreso in quel periodo e la ricerca di un’identità capace di fondere rock e pop con la cultura musicale sarda. Camedda suonava le tastiere, scriveva brani e curava arrangiamenti. Oltre a esibirsi, contribuiva quindi a definire il suono e a condurre il progetto.

Nel 1990 il gruppo vinse la competizione televisiva Gran Premio con Carrasecare. L’anno successivo arrivò Sanremo: insieme a Pierangelo Bertoli, i Tazenda interpretarono Spunta la luna dal monte, presentata anche con il titolo sardo Disamparados. Il brano, cantato in italiano e in sardo, ottenne il quinto posto. Nel 1992 la band partecipò nuovamente al Festival con Pitzinnos in sa gherra, classificandosi ottava. La canzone fu scritta da Gino Marielli con Fabrizio De André, che firmò i versi finali in italiano. Le due presenze all’Ariston consolidarono la diffusione nazionale del gruppo.

La continuità dei Tazenda e le collaborazioni

Nel 1997 Andrea Parodi uscì dai Tazenda per dedicarsi alla carriera solista. Da quel momento Camedda cantò anche, proseguendo il lavoro insieme a Marielli. La ricostruzione biografica disponibile colloca nel 2005 una loro esibizione sullo stesso palco con Parodi. Nel 2006 quest’ultimo tornò a cantare con il gruppo durante il tour TazendaReunion; morì nell’ottobre di quell’anno. Dopo la sua morte, Camedda e Marielli rimasero i principali riferimenti della band. Il loro lavoro condiviso mantenne in attività la formazione, nonostante i successivi avvicendamenti vocali e i nuovi progetti.

Nel 2007, con Dettori al microfono, la band pubblicò Domo mia, brano realizzato con Eros Ramazzotti. Seguì, nel 2008, Madre Terra, con Francesco Renga. Anche in questa fase Camedda curò la scrittura musicale e gli arrangiamenti, partecipando con Marielli alle decisioni artistiche. Le collaborazioni ampliarono le possibilità del repertorio, lasciando intatto il rapporto con la tradizione dell’isola. Il suo incarico non era circoscritto alle tastiere o al canto: comprendeva anche il lavoro sui pezzi e la responsabilità di guidare il progetto in una formazione in evoluzione.

Nel 2021 Camedda partecipò a Di bianco e di blu, inno della Dinamo Sassari. In quello stesso anno i Tazenda pubblicarono l’album Antìstasis. Il disco uscì in un periodo segnato dalle difficoltà per l’attività musicale legate alla pandemia, come ricorda la storia del gruppo. La band presentò il lavoro con un concerto in streaming dal carcere dismesso di San Sebastiano, a Sassari, e promosse alcuni singoli. Questi elementi appartengono al percorso collettivo dei Tazenda; la fonte biografica attribuisce a Camedda la partecipazione al brano dedicato alla squadra sassarese e colloca l’album nel calendario del gruppo.

Nel 2025, dopo che Nicola Nite lasciò il ruolo di frontman, ai fondatori rimasti si affiancò Serena Carta Mantiglia. La cantante entrò nella formazione scelta da Camedda e Marielli. La notizia diffusa nel gennaio di quell’anno riferiva che Nite aveva deciso di fermarsi, precisando che non vi erano contrasti con gli altri membri. Il cambiamento segnò un nuovo assetto per la band, che aveva continuato a rinnovarsi dopo l’uscita di Parodi. La presenza di Carta Mantiglia è l’ultimo passaggio di formazione riportato nelle informazioni disponibili prima della morte di Camedda.

Dopo la scomparsa, Giuseppe Mascia ha ricordato il profondo rapporto dell’artista con Sassari, con le sue tradizioni e con la propria identità. Il sindaco ha inoltre evidenziato la diffusione della musica isolana oltre la Sardegna grazie al contributo di Camedda, esprimendo vicinanza a nome dell’amministrazione e della comunità. Sui propri canali social anche i Tazenda hanno dato l’annuncio, dedicando al musicista un messaggio di affetto e ricordandone la voce. Sono ricordi e attestazioni del legame con la città e la band; le circostanze specifiche della morte restano non comunicate.

La storia professionale di Camedda unì studio e attività sul palco. A dieci anni si avvicinò alla musica; in seguito frequentò il Conservatorio di Sassari, studiando organo e composizione organistica. Con Gino Marielli fondò i Sole Nero nel 1977, poi Andrea Parodi si unì al gruppo. Nel 1981, su indicazione di Mogol, i musicisti adottarono il nome Coro degli Angeli e lavorarono per quattro anni con Gianni Morandi, esibendosi anche all’estero. Nel 1988, i tre crearono i Tazenda. Camedda morì il 29 novembre 2026, a 66 anni.



