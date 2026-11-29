Paolo Inselvini ha promosso l’incontro al Parlamento europeo. Secondo quanto riferito da La Verità, Alessandro Zan e Carolina Morace avrebbero chiesto alla presidenza di fermarlo





Paolo Inselvini ha promosso l’incontro al Parlamento europeo. Secondo quanto riferito da La Verità, Alessandro Zan e Carolina Morace avrebbero chiesto alla presidenza di fermarlo





Una conferenza promossa da Paolo Inselvini al Parlamento europeo ha suscitato una controversia sulla sua possibile cancellazione. Il resoconto di La Verità, citato dal senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan, attribuisce ad Alessandro Zan e Carolina Morace una lettera alla presidenza dell’Europarlamento con la richiesta di annullare l’iniziativa. Il testo riferisce questa ricostruzione giornalistica, senza presentarla come confermata da verifiche indipendenti. L’evento era atteso a Bruxelles e avrebbe trattato anche le critiche all’impiego, nei giovani, dei farmaci che bloccano la pubertà.

Fra i temi previsti c’erano l’organizzazione dell’assistenza per i minori con disforia di genere e le linee di indirizzo considerate prevalenti. Malan presenta la riunione come un’occasione per discutere trattamenti e scelte riguardanti i giovani, ma non ne ricostruisce nel dettaglio il programma e non nomina tutti i presenti. Rimane senza risposta anche la questione dell’esito della richiesta attribuita a Zan e Morace presso la presidenza. Il resoconto tiene separati la segnalazione di La Verità sulla lettera e ciò che Inselvini avrebbe detto riguardo al clima che precedeva l’appuntamento.

Malan riporta la versione di Inselvini: prima della conferenza, Zan e Ilaria Salis avrebbero tentato di screditarlo davanti al pubblico. Nel testo l’accusa proviene dall’organizzatore e non è affiancata da dichiarazioni dei due eurodeputati. L’autore evoca la differenza fra contestare le idee espresse durante un incontro e domandare che non abbia luogo, senza riferire repliche di Zan, Salis o Morace. Riporta anche quanto Inselvini ha detto sui genitori: a suo avviso, dovrebbero essere liberi di parlare con un figlio minorenne che manifesti la volontà di cambiare sesso.

Inselvini avrebbe richiamato la necessità di considerare con attenzione una decisione di questo tipo. La frase, riportata nel testo di Malan, rappresenta uno dei temi che l’organizzatore indicava come parte del dibattito; non equivale a una descrizione delle procedure cliniche né a una valutazione medica. La fonte non presenta dati su trattamenti, diagnosi o esiti, e non consente di ricostruirli. Il punto riferito è quello della libertà dei genitori di esprimere il proprio parere ai figli minorenni. Il pezzo collega questa questione alla discussione pubblica sull’assistenza ai giovani con disforia di genere e sui farmaci che ne bloccano la pubertà.

A Bologna, ricorda Malan, era stato cancellato un incontro previsto all’Accademia delle Scienze, a suo dire per l’assenza di un contraddittorio sufficiente. L’autore cita questo episodio per sostenere che la controversia non sia un fatto isolato. Zan avrebbe ricevuto inizialmente un invito, ma poi avrebbe scelto di non partecipare. Non vengono forniti né la data dell’appuntamento né altri elementi sulle ragioni dell’annullamento. Il precedente bolognese rimane distinto dalla riunione programmata a Bruxelles e non dimostra che le due iniziative siano state bloccate per gli stessi motivi o su sollecitazione delle stesse persone.

Un altro caso citato riguarda un incontro a Pavia sui giovani con disforia di genere, organizzato con il sostegno dell’ateneo e finanziamenti europei. Tra le relatrici figurava Alessandra Fisher, che il testo collega alle contestazioni sulla gestione della disforia di genere all’ospedale Careggi di Firenze. La sua partecipazione avrebbe riportato l’attenzione sulle critiche rivolte alla struttura toscana. Malan riferisce che la vicenda era stata oggetto di un’inchiesta della Procura, riguardante anche l’assistenza psicologica prevista per i giovani pazienti. La fonte non specifica gli esiti dell’inchiesta e non offre elementi per attribuire responsabilità. I casi di Bologna, Pavia e Careggi sono richiamati come contesto, non come sviluppi della riunione di Bruxelles.



