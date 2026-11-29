



Un coro riferito a Luigi Cavallari, marito di Eugenia Roccella, ha suscitato polemiche durante il corteo romano; la ministra ha rilanciato il filmato sui social.





Un coro rivolto a Eugenia Roccella e al marito Luigi Cavallari ha segnato la manifestazione nazionale di Non una di meno a Roma. Alcune partecipanti hanno scandito uno slogan che richiamava la morte dell’uomo nel lago di Vico. Il video è stato diffuso sui social dalla ministra, che ha accompagnato la pubblicazione con le parole «Non una parola di meno». L’episodio ha suscitato condanne e messaggi di solidarietà da esponenti di governo, maggioranza e opposizione.

La manifestazione si è svolta sabato 28 novembre nella Capitale, nell’ambito delle iniziative contro la violenza sulle donne. Il corteo nazionale era partito da Piazza della Repubblica alle 14.30 e chiudeva una settimana di mobilitazione legata al 25 novembre. Per il decimo anno consecutivo, Non una di meno ha promosso una marcia a Roma; lo slogan annunciato per l’appuntamento era «Rivendichiamo futuro». Secondo ANSA, circa centomila persone hanno partecipato alla manifestazione, che fino al coro contestato si era svolta senza problemi.

Nel corteo erano presenti tamburi della Murga, bandiere palestinesi, fumogeni e slogan contro la cultura patriarcale e il governo. Tra gli striscioni, uno riportava la frase «Ci vogliamo vive». Il coro su Cavallari è stato intonato nella parte finale della manifestazione, secondo la ricostruzione di ANSA. La frase faceva riferimento alla scomparsa del marito della ministra, avvenuta il 27 giugno 2026 durante un’uscita sul lago di Vico. Dopo oltre un mese di ricerche, il suo corpo era stato ritrovato il 4 agosto.

Dopo aver rilanciato il filmato sui social, Roccella ha ricevuto la condanna della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier ha osservato che trasformare il lutto della ministra per il marito in un mezzo di protesta non è un gesto politico, civile né umano; ha poi detto che chi oltrepassa la decenza dovrebbe provare vergogna. Ignazio La Russa, presidente del Senato, le ha manifestato vicinanza. Hanno espresso solidarietà anche i ministri Giuseppe Valditara, Nello Musumeci e Anna Maria Bernini.

Le reazioni sono giunte anche dai gruppi di opposizione. Le parlamentari del Movimento 5 Stelle nella Commissione Femminicidio hanno manifestato vicinanza a Roccella e sostenuto che le battaglie contro la violenza di genere non devono essere compromesse da comportamenti simili a quelli contestati dal movimento. I parlamentari del Partito Democratico nella stessa Commissione hanno definito inaccettabile il coro e affermato che l’episodio non cancella il significato della manifestazione contro la violenza sulle donne. Tra i firmatari figurano Cecilia D’Elia, Filippo Sensi, Valeria Valente, Sara Ferrari, Antonella Forattini e Valentina Ghio.

Il corteo si inseriva in una mobilitazione più ampia organizzata per il decimo anniversario della prima manifestazione nazionale transfemminista contro la violenza patriarcale. Non una di meno aveva programmato iniziative per il 25 e il 28 novembre, dopo gli appuntamenti del 20 novembre legati allo sciopero generale e studentesco e al Transgender Day of Remembrance. L’associazione ha indicato nel 28 novembre la data della manifestazione nazionale a Roma. ANSA riferisce che l’Osservatorio di Non una di meno contava 76 donne vittime di femminicidio in Italia dall’inizio del 2026; secondo la stessa rilevazione, una su due aveva denunciato il proprio aggressore.



